CHICAGO — Le Convention nationale démocrate a organisé sa première soirée pour présenter les discours du dernier démocrate à avoir perdu contre Donald Trump et du dernier à l’avoir battu.

Hillary Clinton a parlé de briser enfin le « plafond de verre » pour élire une femme présidente. Joe Biden devait être le dernier orateur à Chicago lundi soir, alors même que des manifestants contre la guerre à Gaza se pressaient à quelques pâtés de maisons du palais des congrès.

Voici quelques points à retenir de la première soirée du congrès.

La vice-présidente a fait une apparition imprévue sur scène pour rendre hommage à Biden avant son propre discours à la convention. Elle a déclaré au président : « Merci pour votre leadership historique, pour votre vie au service de notre nation et pour tout ce que vous continuerez à faire. »

Lors d’une soirée censée rendre hommage au président qui s’est retiré pour laisser la place à Harris, la vice-présidente a ajouté : « Nous vous en serons éternellement reconnaissants. » Son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, et son mari, Doug Emhoff, étaient présents dans les tribunes pour applaudir son message.

Harris, dans sa brève allocution, a déclaré qu’en regardant la foule, « je vois la beauté de notre grande nation », soulignant l’importance de promouvoir la diversité et d’adopter l’optimisme.

Clinton a été accueillie par des applaudissements nourris et soutenus qui ont duré plus de deux minutes avant qu’elle ne fasse taire la foule. Elle a prononcé un discours enflammé dans lequel elle espérait que Harris pourrait faire ce qu’elle n’avait pas réussi à faire : devenir la première femme présidente en battant Trump.

Clinton a évoqué son discours de concession de 2016 en faisant référence à toutes les « fissures dans le plafond de verre » qu’elle et ses électeurs avaient créées. Et elle a brossé un tableau de Harris « de l’autre côté de ce plafond de verre » prêtant serment en tant que président.

Elle a conclu son discours en exprimant un désir frappant pour quelqu’un qui a été au sommet de la politique et du pouvoir aux États-Unis : « Je veux que mes petits-enfants et leurs petits-enfants sachent que j’étais là à ce moment-là. Que nous étions là et que nous étions aux côtés de Kamala Harris à chaque étape du chemin. »

Clinton a lancé des attaques politiques traditionnelles dans son discours, se moquant notamment du casier judiciaire de Trump. Cela a donné lieu à des chants de « enfermez-le » — faisant écho à ceux que les partisans de Trump avaient lancés à Clinton en 2016.

L’un des premiers thèmes de la soirée était de rendre hommage au révérend Jesse Jackson, un militant de longue date des droits civiques à Chicago et ancien candidat à la présidence en 1984 et 1988. De nombreux démocrates lui attribuent le mérite d’avoir ouvert la voie qui a permis à Barack Obama de remporter la Maison Blanche en 2008 et à Kamala Harris de devenir la première femme de couleur nommée à la présidence.

Jackson a été salué depuis la scène par plusieurs intervenants, dont le maire de Chicago Brandon Johnson et la représentante de Californie Maxine Waters. Un montage vidéo de la carrière et de l’héritage de Jackson a été diffusé avant que Jackson, âgé de 82 ans, ne monte sur scène en fauteuil roulant, les bras levés vers le ciel et souriant. Jackson a été diagnostiqué avec Maladie de Parkinson.

Lors de la convention démocrate de 1984 à San Francisco, Jackson a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que l’Amérique était « comme une courtepointe : de nombreux morceaux, de nombreuses couleurs, de nombreuses tailles, tous tissés et maintenus ensemble par un fil commun ». Ce discours est devenu connu sous le nom de discours de la « Rainbow Coalition » et Jackson a utilisé l’élan qui en a résulté pour briguer à nouveau l’investiture démocrate en 1988.

Harris a qualifié Jackson de « l’un des plus grands patriotes d’Amérique ».

Les démocrates ont choisi de mettre en lumière lors de la convention le sujet poignant de la pandémie de coronavirus.

C’était le reflet de la frustration des démocrates face à la façon dont Trump a décrit son mandat comme un âge d’or pour le pays, même si des centaines de milliers d’Américains sont morts du COVID-19 au cours de la dernière année de son mandat.

Les démocrates courent de nombreux risques en s’attaquant à la pandémie. Le nombre de morts du virus a été encore plus élevé sous la présidence de Biden que sous celle de Trump, les électeurs ont montré leur empressement à passer à autre chose et certaines mesures préventives défendues par les démocrates, comme la fermeture des écoles et le port du masque, ne sont pas populaires rétrospectivement.

Les premiers intervenants ont néanmoins mis l’accent sur la performance de Trump pendant la pandémie. La lieutenante-gouverneure du Minnesota, Peggy Flanagan, a rappelé que son frère était la deuxième personne du Tennessee à mourir de la maladie et qu’elle n’avait pas pu lui rendre visite ni organiser de cérémonie commémorative. La représentante Lauren Underwood de l’Illinois, une infirmière, a déclaré à propos de Trump : « Il a pris la crise du COVID et l’a transformée en catastrophe. Nous ne pourrons plus jamais le laisser redevenir notre président. »

Le représentant Robert Garcia, dont la mère et le beau-père sont morts de la maladie en 2020, a rappelé les faux pas de Trump et a conclu avec l’un des slogans de la jeune campagne de Harris : « Nous ne reviendrons pas en arrière. »

Le mois dernier, la convention de Trump a été marquée par une rare apparition d’un dirigeant syndical lors d’un événement républicain de ce type : le président des Teamsters, Sean O’Brien. Cela montre à quel point le populisme de Trump a réduit l’avantage dont jouissent les démocrates auprès des ménages syndiqués.

Dans ce discours, O’Brien n’a pas soutenu Trump. Mais il a critiqué les deux principaux partis politiques pour ne pas en faire assez pour aider les travailleurs.

Les démocrates n’ont pas invité O’Brien à leur convention, mais ils ont riposté en faisant intervenir une demi-douzaine d’autres dirigeants syndicaux sur scène lundi. Et puis Shawn Fain, le chef des United Auto Workers, a mené un chant cinglant de « Trump est un briseur de grève ! » tout en portant un T-shirt rouge arborant ces mots.

Fain a souligné que Biden avait participé à un piquet de grève de l’UAW l’année dernière et que, lorsque les travailleurs de l’automobile ont fait grève en 2019, c’est Harris, et non Trump, qui a participé au piquet de grève. « Donald Trump ne parle que de lui-même et Kamala Harris agit », a déclaré Fain.