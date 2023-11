Le départ de Hussain rend la situation difficile pour les députés travaillistes

il y a 2 heures

Keir Starmer a jusqu’à présent résisté aux appels de son parti en faveur d’un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Cela représente un tiers des députés travaillistes. Et 17 députés de premier plan ont publié des déclarations, écrit ou partagé des messages sur les réseaux sociaux faisant de même.

Comment son voisin de circonscription, Naz Shah à Bradford West, réagira-t-il ? Elle a appelé à un cessez-le-feu et déclaré « nous ne pouvons pas garder le silence ».

On m’a dit que M. Hussain a informé les whips du parti – chargés de la discipline – de son intention de démissionner mardi soir, avant de l’annoncer publiquement à 23 heures.

La direction du parti, m’a dit une source, n’a “aucune information spécifique” et d’autres sont sur le point de lui emboîter le pas.

On m’a fait remarquer que M. Hussain était le seul député à avoir signé une nouvelle motion parlementaire appelant à un cessez-le-feu, qui a été déposée mardi.

Une curieuse particularité parlementaire – l’ouverture officielle du Parlement cette semaine – a fait qu’une précédente motion prônant un cessez-le-feu a disparu et a dû être présentée à nouveau.

On m’a dit que la députée travailliste Zarah Sultana avait déposé un amendement au discours du roi dans ce sens. Le Parti national écossais, qui souhaite un cessez-le-feu, devrait également faire pression pour un vote.

Ils se retrouveraient dans une impasse : tiraillés entre un désir instinctif d’être fidèle à Sir Keir, désespéré de voir une victoire électorale travailliste et soutien aux dirigeants pour en obtenir une.

Mais aussi fidèles à leur conscience et, dans de nombreux cas, à leurs électeurs, qui exigent qu’ils prônent un cessez-le-feu.

D’après nos calculs, sur les 17 députés de premier plan ayant exprimé publiquement une opinion en contradiction avec le leader travailliste, 11 représentent des sièges où plus de 30 % de l’électorat se déclare musulman.

En d’autres termes, la propension à exprimer sa sympathie envers les Palestiniens et sa profonde colère face à ce qui se passe est susceptible d’être plus élevée que dans de nombreux autres endroits.

Une interview à la radio qu’il a donnée à la mi-octobre, dans laquelle il semblait favorable à la coupure de l’électricité et de l’eau à Gaza, a rendu beaucoup de gens furieux.

Tout comme il lui a fallu plus d’une semaine pour revenir sur ces remarques et chercher à « clarifier » ce qu’il voulait dire.

Et certains pensent qu’il aurait dû dès le départ réfléchir davantage à la manière dont le conflit au Moyen-Orient était susceptible de se dérouler et à la manière dont il devrait en tenir compte.

Mais, a-t-il ajouté, « un cessez-le-feu ne ferait que geler ce conflit et laisserait des otages à Gaza et au Hamas avec l’infrastructure et la capacité nécessaires pour mener le type d’attaque que nous avons vu le 7 octobre ».