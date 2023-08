Le départ de Dembele, Lamine Yamal et le « dilemme de Messi » face à Xavi à Barcelone

La décision d’Ousmane Dembele de poursuivre son transfert au Paris Saint-Germain a été un coup dur pour Xavi.

Le manager de Barcelone s’est senti déçu par un joueur qu’il avait personnellement soutenu et avec l’accord peu susceptible de rapporter beaucoup plus de 25 millions d’euros (21,6 millions de livres sterling; 27,5 millions de dollars), cela doit également être considéré comme une mauvaise affaire.

L’athlétisme a rendu compte la semaine dernière de la situation désordonnée derrière le transfert imminent de Dembele au PSG. Il est maintenant à Paris en attendant le feu vert pour signer avec le club français, mais ses représentants et le Barça discutent toujours des conditions de sa sortie.

Le « contrat d’obligation de transfert » entre le Barça et Dembele lui permet de passer au PSG pour 50 millions d’euros avec, en théorie, le Barça pour recevoir la moitié de ces frais et Dembele l’autre moitié. Cependant, le Barça pense qu’il pourrait ne pas être éligible pour réclamer l’intégralité de sa part de 25 millions d’euros.

Tout cela se déroule dans le contexte des difficultés financières continues de Barcelone et de sa course contre la montre pour enregistrer ses signatures estivales, ainsi que les joueurs seniors avec lesquels ils ont conclu de nouveaux contrats, à temps pour la première journée de la Liga ce week-end. Ils n’ont actuellement que 13 membres de leur équipe première éligibles pour jouer, dont Dembele.

En effet, le Barça enfreint les règles de la Liga sur les limites salariales et bien que cela continue d’être le cas, l’organisme de compétition ne leur permettra pas d’inscrire plus de joueurs.

Les sources des clubs seniors ne semblent pas concernées par cette situation. Parler à L’athlétisme anonymement, car comme tous ceux cités dans cette histoire ils n’ont pas eu l’autorisation de commenter, ils ont dit qu’une solution sera trouvée en temps voulu. Ils ont suggéré qu’un accord pour revendre des actions de sa branche Barca Studios (qui ont été initialement vendues l’année dernière comme l’un des » leviers » financiers) était sur le point d’être scellé et que cela alignerait le club sur les règles de la Liga.

Une chose est sûre – si les directeurs sportifs du Barça veulent signer un remplaçant pour Dembele, ils auront du mal à trouver un joueur de qualité similaire disponible à un prix abordable.

Oui, son départ fera mal au Barça, mais en même temps, cela pourrait très bien s’avérer être la meilleure chose qui aurait pu arriver à Lamine Yamal.

La saison dernière, le talent de Yamal est apparu aux yeux de tous alors qu’il est devenu le plus jeune débutant du Barca en Liga à l’âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours. Son parcours vers l’équipe première a été en partie accéléré par la volonté du club de le convaincre de signer un nouveau contrat – qui a depuis été convenu mais n’a pas été officialisé ni annoncé.

Maintenant, cependant, il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Yamal est là où il est sur le seul mérite. Mardi soir, lors du lever de rideau du Trophée Joan Gamper face à Tottenham, il a de nouveau montré qu’il est prêt à jouer et à faire la différence au plus haut niveau espagnol.

Yamal n’a eu que 16 ans en juillet mais son talent et sa confiance sont effrayants. Dans une apparition de 10 minutes depuis le banc, il a été fortement impliqué dans les trois buts qui ont vu le Barça revenir de 1-2 pour gagner 4-2.

ALLER PLUS LOIN Magie sur Montjuic? Le premier match à domicile du Barça loin du Camp Nou laisse des messages mitigés

Le plan de Barcelone avec Yamal était de l’impliquer dans la deuxième équipe du club, le Barcelona Atletic, cette saison. Lui assurer du temps de jeu et un rôle important dans une équipe était considéré comme la priorité. Si Dembele avait été disponible, il est peu probable qu’il aurait joué contre les Spurs.

Dembele était fondamental aux yeux de Xavi pour sa capacité à changer de jeu. Vous lui avez passé le ballon en sachant qu’il essaierait de dribbler ses adversaires et qu’il aurait de bonnes chances de réussir. Le produit final avait parfois tendance à être décevant et les fans de Barcelone se sentaient souvent exaspérés par un joueur qui avait du mal à livrer tout ce dont il était capable, mais il pouvait toujours faire bouger les choses.

Les rivaux avaient peur de ce que Dembele pouvait faire et c’était le genre de joueur qui avait généralement besoin d’être marqué par deux rivaux pour le contenir. C’est une supériorité directe créée dans une autre partie du terrain, un cadeau précieux pour la façon dont Barcelone joue au football.



Dembele photographié lors du match amical du Barça avec l’AC Milan (Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images)

Raphinha a connu, en nombre au moins, une meilleure saison que Dembele l’année dernière. Ses 10 buts et 12 passes décisives représentent un solide retour pour une première saison. Cependant, le Brésilien est davantage considéré comme un joueur qui peut aider le système de Barcelone avec son jeu global. son mouvement hors du ballon, sa haute pression implacable et son pied gauche puissant.

Il peut faire la différence, mais ce ne sera pas en dépassant les joueurs au rythme ou en dribblant trois défenseurs d’affilée. Dans le système à quatre milieux de terrain de Xavi, où l’ordre et le contrôle du ballon prévalent, la force individuelle fournie par Dembele est nécessaire. À l’heure actuelle, aucun autre ailier de l’équipe ne semble être meilleur pour faire exactement cela que Yamal.

Et si quoi que ce soit, sa prise de décision est meilleure que celle de Dembele. Il n’a même pas disputé 100 matchs de football à 11 dans sa carrière jusqu’à présent selon l’ancien journaliste spécialisé de La Masia Jaume Marcet, mais vous ne pouvez tout simplement pas le dire.

« Je ne regarde pas leurs cartes d’identité ni ne vérifie leur âge pour donner des minutes aux joueurs. Je n’ai pas peur de faire confiance aux jeunes », a récemment déclaré Xavi, interrogé sur l’avenir des jeunes de l’équipe.

Yamal a présenté à Xavi un dilemme – mais c’est celui qu’il sera plus qu’heureux d’avoir. C’est aussi celui sur lequel il peut réfléchir en se remémorant le passé récent de Barcelone lorsqu’il était lui-même membre de l’équipe de joueurs.



Yamal a fait ses débuts en Liga à l’âge de 15 ans la saison dernière (Eric Alonso/Getty Images)

À l’été 2005, deux ans avant même la naissance de Yamal, le Trophée Joan Gamper a vu naître une autre jeune star. Il s’appelait Lionel Messi.

Alors âgé de 18 ans et pas encore membre établi de l’équipe première, Messi a fait une démonstration pour les âges contre la Juventus de Fabio Capello. Après le match, le manager italien a demandé à son homologue barcelonais Frank Rijkaard s’ils pouvaient le prêter pour la saison s’ils n’étaient pas prêts à l’utiliser. Rijkaard a juste ri et a dit à Capello de ne pas s’inquiéter – et que Messi serait bientôt impliqué.

Au début, cependant, le manager néerlandais avait quelques inquiétudes quant à la façon de gérer le jeune. Devant l’Argentin, il y avait l’international français Ludovic Giuly – un ailier expérimenté dont la grande mentalité d’équipe a aidé à équilibrer une ligne de front avec Ronaldinho et Samuel Eto’o.

Rijkaard était pleinement conscient que Messi avait des kilomètres d’avance sur Giuly en termes de talent. Il n’y avait pas de comparaison. En même temps, il était conscient des dangers de le précipiter dans le match senior et une équipe pleine de stars.

ALLER PLUS LOIN Lamine Yamal : le talent barcelonais de 15 ans « qui peut définir une époque »

Avec la campagne 2005-06 en cours, le manager du Barca a insisté pour lancer Giuly autant qu’il le pouvait, tandis que Messi a obtenu des minutes de jeu dans pratiquement tous les matchs.

Il était logique d’aider Messi à se familiariser avec la première équipe, de laisser son corps s’adapter aux normes de l’élite et d’éviter toute charge physique inutile.

Rijkaard pensait également que c’était la bonne chose à faire pour l’harmonie de l’équipe – mais Messi était déterminé à changer d’avis. Des sources proches de ce vestiaire (qui ont préféré ne pas commenter publiquement car elles n’avaient pas l’autorisation de le faire) se souviennent à quel point le talent de Messi était impossible à contenir.

Il a atteint un point où, pour certains de ses coéquipiers, il semblait déconcertant de voir Messi sur le banc. Les choses ont finalement tourné en novembre 2005.

Lors du premier Clasico de cette saison avec le Real Madrid, Rijkaard a lancé Messi devant Giuly au Santiago Bernabeu et le Barça est reparti avec une victoire 3-0, avec Ronaldinho applaudi par les fans locaux après une performance magistrale.

Avant ce match, Giuly a débuté dans 10 des 11 matches de championnat du Barça. Dans les 26 matchs qui ont suivi, il était sur le banc en 17 alors que l’influence de Messi grandissait et grandissait.

« Après le Clasico, je me souviens comment Rijkaard a dit que c’était ça: il n’y avait aucun moyen que Messi puisse retourner sur le banc », a déclaré une source du personnel de l’arrière-salle dans ce vestiaire de 2005. L’Athlétisme.

Raphinha semble prêt à être l’ailier droit partant de l’équipe cette saison, mais il serait tout simplement imprudent de ne pas faire de place pour Yamal maintenant que Dembele est sur le point de partir et que Xavi ne peut décrocher aucun de ses remplaçants rêvés.

Yamal a vu ses opportunités de pré-saison limitées avant la démonstration décisive de mardi; il n’a joué que 50 minutes lors de la tournée du club aux États-Unis, avec Dembele, Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres et Adbe Ezzalzouli devant lui.

Mais maintenant, après ce qu’il a vu, l’affaire Messi-Giuly ne sera sûrement plus très loin de l’esprit de Xavi.

(Photo du haut : Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)