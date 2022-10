Le départ de Cristiano Ronaldo ruine l’héritage de Man United

Cristiano Ronaldo saccage son héritage à Manchester United et rend encore plus difficile pour lui-même de trouver une issue de secours à Old Trafford.

Suite à sa dernière démonstration d’indiscipline lorsqu’il a pris d’assaut les vestiaires en tant que remplaçant inutilisé avant la fin de la victoire 2-0 de mercredi contre Tottenham Hotspur en Premier League – avec des sources disant à ESPN qu’il avait quitté le stade avant le coup de sifflet final – le joueur de 37 ans risque de devenir plus problématique qu’il n’en vaut la peine, à la fois pour United et pour tout club qui pourrait encore être intéressé à le signer.

L’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus a fait taire les sceptiques lors de sa première saison à United l’année dernière – il a effectué un transfert de 15 millions d’euros de la Juve, après avoir quitté United pour le Real en 2009 – en marquant 24 buts dans toutes les compétitions en tant qu’équipe. a enduré sa pire campagne en Premier League.

Malgré de nombreux critiques suggérant que Ronaldo bouleverserait l’équilibre de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, l’international portugais a au moins pu indiquer son total de buts comme preuve qu’il a livré sur le terrain alors que beaucoup de ses coéquipiers sont tombés bien en dessous de leurs normes attendues. Mais toute la négativité que Ronaldo devait apporter la saison dernière a maintenant commencé à faire surface au cours de sa deuxième année à Old Trafford.

Depuis que ses associés ont clairement indiqué en juin que Ronaldo voulait quitter United pour une équipe en Ligue des champions, il est devenu une distraction inutile au club, éclipsant constamment les progrès réalisés par l’équipe sous Erik ten Hag depuis que le manager a été nommé à l’été. Ronaldo a raté toute la tournée de pré-saison en Asie et en Australie, invoquant des raisons familiales, puis a provoqué la colère de Ten Hag en s’éloignant du stade pendant la seconde moitié du match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano en juillet. Ten Hag a décrit les actions de Ronaldo ce jour-là comme “inacceptables”.

Bien que Ten Hag ait déclaré publiquement qu’il souhaitait travailler avec Ronaldo dans le cadre de son équipe, des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien entraîneur de l’Ajax ne se serait pas opposé à ce que le joueur quitte Old Trafford cet été. Ten Hag est pragmatique quant aux qualités de Ronaldo, et il est heureux d’avoir sa menace de but dans l’équipe, mais se rend également compte que sa stature mondiale signifie que les manifestations de pétulance telles que la sortie anticipée non autorisée du vestiaire de mercredi deviennent d’énormes sujets de discussion.

Pour aggraver les choses, le départ de Ronaldo mercredi est survenu trois jours seulement après avoir réagi avec dédain à son remplacement lors du match nul 0-0 de dimanche à domicile contre Newcastle United, secouant la tête dans une manifestation visible de dissidence face à la décision de Ten Hag de le remplacer. avec Marcus Rashford. À cette occasion, Ten Hag a déclaré qu’il comprenait qu’un joueur du calibre de Ronaldo soit mécontent d’être remplacé, mais ce n’était qu’un autre exemple de l’effet que Ronaldo a à Old Trafford.

La victoire contre Tottenham a été la meilleure performance de United sous Ten Hag et l’une des performances les plus excitantes de l’équipe depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, mais vous ne le penseriez pas car Ronaldo a veillé à ce que les conséquences soient centrées sur lui et ses actions.

Cristiano Ronaldo a réussi un tour du chapeau contre Tottenham à Old Trafford la saison dernière, mais il faisait partie des remplaçants de Manchester United pour la victoire de mercredi. Laurence Griffiths/Getty Images

À son apogée, Ronaldo était habitué à dominer les projecteurs pour les bonnes raisons, mais il semble incapable d’accepter qu’il n’est plus le centre de l’attention à United. Il n’a commencé que deux matchs de Premier League toute la saison, faisant six apparitions depuis le banc des remplaçants. Au total, il a accumulé 340 minutes sur le terrain en championnat et n’a contribué qu’un seul but et une passe décisive.

Lors de la victoire 2-1 à Everton Plus tôt ce mois-ci, Ronaldo nous a rappelé qu’il restait un finisseur clinique de demi-chances et qu’il était toujours le meilleur buteur de United, mais qu’il ne contribuait pas suffisamment lorsqu’il ne touchait pas le fond du filet. Ten Hag a été assez audacieux pour le reconnaître et sélectionner des joueurs plus capables de fournir l’éthique de travail que Ronaldo ne peut pas ou ne veut pas offrir.

Ten Hag a dû porter un jugement sur Ronaldo et a décidé de compter largement sur lui en tant que remplaçant. Si Ronaldo avait été prêt à accepter son statut réduit à l’approche de son 38e anniversaire en février, c’est un compromis qui aurait pu fonctionner, mais malheureusement pour United et Ten Hag, il n’a pas été en mesure de s’adapter à sa nouvelle réalité.

Ronaldo est toujours le professionnel accompli en ce qui concerne sa propre condition physique et sa longévité, mais il a maintenant atteint le stade de sa carrière où il doit accepter qu’il fait maintenant simplement partie d’une équipe plutôt que du joueur qui la dirige.

C’est une transition inconfortable pour tout grand joueur, mais le comportement de Ronaldo rend de plus en plus difficile pour Ten Hag de lui faire confiance pour faire sa part pour l’équipe. Il est devenu un problème dont United peut se passer et un joueur que les meilleurs clubs voudront éviter à l’ouverture du mercato en janvier.

Et après avoir connu une carrière aussi remarquable et distinguée, Ronaldo arrive maintenant au bout en devenant une irritation et une distraction, et cela ne fera que nuire à sa réputation bien entretenue.