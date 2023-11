Le départ de Craig Counsell n’est “pas une trahison”, déclare le propriétaire des Brewers

Services d’actualités ESPNLecture de 4 minutes

Brasseurs Le propriétaire Mark Attanasio a admis qu’il était aussi stupéfait que quiconque par l’arrivée de Craig Counsell chez les Cubs, mais a déclaré qu’il ne se sentait pas “trahi” par le départ du manager de longue date de Milwaukee.

Les louveteaux a choqué le monde du baseball Lundi, en congédiant le manager David Ross et en le remplaçant par Counsell, qui était synonyme des Brewers après avoir passé les 17 dernières années au sein de l’organisation en tant que joueur, cadre et manager.

Attanasio a déclaré aux journalistes que lorsque Counsell l’a informé de sa décision, sa réponse a été : « Vous vous moquez de moi ?

“Nous sommes tous ici aujourd’hui parce que nous avons perdu Craig”, a déclaré Attanasio. “Mais j’y ai réfléchi : Craig nous a perdus, et il a également perdu notre communauté.”

Counsell, qui a mené les Brewers soucieux de leur budget à cinq participations en séries éliminatoires et à trois titres NL Central au cours des six dernières années, est devenu l’un des plus grands agents libres de direction ces dernières années lorsque son contrat a expiré à la fin de cette saison.

Même s’il était censé soit rester avec les Brewers, soit être embauché par Mets de New YorkCounsell s’est finalement retrouvé avec les Cubs, acceptant ce que des sources ont déclaré à ESPN comme un accord de cinq ans d’une valeur record de 40 millions de dollars.

“C’est sorti de nulle part”, l’as des Brewers Corbin Burnes a déclaré à MLB.com. “Je pense que ma réaction est la même que celle de tout le monde dans l’organisation et parmi les fans : nous sommes juste choqués au début.”

“Je suis encore en train de le traiter aussi”, a déclaré le lanceur des Brewers Brandon Woodruff ajoutée. “Je ne m’attendais pas aux Cubs. … Mais quand on creuse un peu plus, on comprend en quelque sorte.”

On a demandé à Attanasio s’il considérait le transfert de Counsell vers les Cubs rivaux comme une trahison.

“Certainement pas trahi”, a-t-il déclaré. “Je suis tellement fier de ce que nous avons que je ne peux pas imaginer que quelqu’un veuille être ailleurs. … Notre objectif pour notre famille est que mes fils et moi soyons les intendants de la communauté pendant longtemps, et puis j’espère qu’après 2050, quelqu’un d’autre aura la même émotion pour l’équipe, la communauté qui est très spéciale.

“Dès le premier jour où je suis arrivé ici, il n’y a aucun endroit dans le pays comme Milwaukee.”

Le propriétaire des Brewers, Mark Attanasio, dans sa déclaration d’ouverture sur le superbe transfert de Craig Counsell aux Cubs, a déclaré : “Nous sommes tous ici aujourd’hui parce que nous avons perdu Craig. Mais j’y ai réfléchi : Craig nous a perdus, et il a perdu notre communauté aussi.” John Fisher/Getty Images

Attanasio a déclaré que les Brewers avaient déjà proposé à Counsell un contrat qui “aurait fait de lui le manager le mieux payé du baseball, à la fois par saison et pour l’ensemble du package”.

“Je me sentais très bien à ce sujet et il a pris la décision d’aller dans une autre direction”, a déclaré Attanasio, qui a refusé de répondre si les Brewers avaient eu l’opportunité d’égaler l’offre des Cubs.

Counsell a grandi en tant que fan des Brewers dans la banlieue de Milwaukee, à Whitefish Bay, dans le Wisconsin. Son père, John Counsell, est l’ancien directeur des affaires communautaires des Brewers.

L’ancien joueur de champ intérieur des Brewers a pris la direction de Milwaukee au cours de la saison 2015 après le licenciement de Ron Roenicke et a obtenu une fiche de 707-625 en plus de huit saisons, lui donnant le record de franchise pour les victoires et les matchs réussis.

Mais Counsell a commencé à indiquer dès septembre qu’il était ouvert au changement, selon Attanasio, qui a déclaré vouloir donner à Counsell la chance de tester le marché libre.

“Il a consacré de nombreuses années à l’organisation et il a demandé l’opportunité de le faire”, a déclaré Attanasio. “Je veux soutenir notre peuple.”

Attanasio a annoncé que le personnel d’entraîneurs de Counsell serait de retour avec l’équipe la saison prochaine et a déclaré que les Brewers seraient “déterminés à trouver un manager qui puisse avoir autant de succès que Craig”.

“Nous avons vraiment une bonne chose”, a déclaré Attanasio. “Je remercie Craig d’avoir aidé à construire cela et d’avoir ajouté tous ces entraîneurs – qui sont tous restés.

“Nous allons donc rechercher un manager capable de continuer à avoir une formidable culture de club et qui pourra nous aider à continuer de gagner et, espérons-le, à surmonter l’obstacle en séries éliminatoires.”

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.