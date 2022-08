Le départ de Caterpillar dans l’Illinois érode la confiance du public – Shaw Local

Comme beaucoup d’Illinoisiens, j’ai été attristé d’apprendre que Caterpillar Tractor Co. déménage son siège mondial de notre État au Texas.

CAT est une entreprise importante dans l’Illinois. Cela a été particulièrement vital pour ma ville natale de Peoria, où se trouvait son siège mondial pendant près de neuf décennies. Mon père était un ingénieur civil qui a passé toute sa carrière à CAT, et travailler là-bas a permis à mes parents de mettre six enfants à l’université. J’ai toujours été reconnaissant envers l’entreprise et j’ai admiré son profond engagement envers Peoria. C’était le pilier de la communauté et semblait apprécier ce rôle.

Mais ce n’est pas uniquement pour des raisons personnelles que je trouve troublante la décision de CAT de quitter l’Illinois.

Premièrement, lorsqu’une entreprise déménage son siège social mondial, ses engagements changent, ce qui a un effet profond sur la communauté laissée pour compte. La vie des gens est changée et les communautés sont modifiées à jamais. C’est le cas de Peoria, qui a construit sa vie économique et culturelle autour du CAT. Peoria accueille de nouvelles entreprises et industries, mais le chemin à parcourir est intimidant. La ville ne sera plus jamais la même.

Deuxièmement, j’ai été troublé par certaines réactions à la décision du CAT. J’ai lu des articles remplis de récriminations et d’accusations. Plusieurs analystes ont saisi la décision de CAT de reprendre des arguments familiers sur le climat commercial hostile de l’Illinois. Bien que nous devions faire plus pour gérer notre budget d’État et améliorer notre système d’indemnisation des accidents du travail, l’Illinois continue d’attirer des dizaines de nouvelles entreprises et reste le siège mondial de dizaines de grandes entreprises. Je ne vois aucune preuve crédible que le climat commercial global de l’Illinois ait été un facteur majeur dans la décision de CAT.

Troisièmement, je suis particulièrement déçu des commentaires publics faits par les cadres supérieurs de CAT ces dernières années, qui ont été déroutants et contradictoires, voire malhonnêtes.

En février 2015, le PDG de CAT, Doug Oberhelman, a annoncé des plans pour un magnifique nouveau siège mondial à Peoria. Il a brandi une vidéo avec un rendu architectural saisissant d’un nouveau complexe étincelant avec trois tours et des bureaux pour plus de 3 000 employés sur 30 acres riverains. « Nous sommes ici à Peoria pour rester. Notre avenir à long terme est ici », a déclaré Oberhelman lors d’un événement public auquel ont assisté des chefs d’entreprise, civiques et politiques enthousiastes, y compris le gouvernement de l’époque. Bruce Raunner. « Caterpillar restera à Peoria. Je le répète, nous resterons à Peoria », a déclaré le chef du CAT.

Moins de deux ans plus tard, CAT a publié un communiqué de presse indiquant qu’il “localiserait un groupe limité de cadres supérieurs et de fonctions de support dans la région de Chicago plus tard cette année”. La société “a réaffirmé l’importance continue de sa présence à Peoria et dans le centre de l’Illinois”.

Lorsque la déclaration a été entièrement déballée, il était clair que CAT transférait son siège mondial dans la banlieue de Chicago. “La localisation de notre siège social plus près d’un centre de transport mondial, tel que Chicago, signifie que nous pouvons rencontrer des clients, des concessionnaires et des employés du monde entier plus facilement et plus fréquemment”, a déclaré Jim Umpleby, nouveau PDG de CAT, “nous apprécions nos racines profondes dans le centre de l’Illinois et Peoria continuera d’être notre ville natale.

Puis, le 14 juin 2022, Umpleby a annoncé que CAT quittait Deerfield pour Irving, Texas. “Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de prendre cette décision, qui soutient la stratégie de croissance rentable de Caterpillar alors que nous aidons nos clients à construire un monde meilleur et plus durable”, a-t-il déclaré de manière opaque.

Une porte-parole de CAT a déclaré que l’emplacement au Texas “nous donnera la possibilité d’attirer de nouveaux talents et d’offrir des opportunités de carrière supplémentaires à nos employés actuels pour aider à la rétention”. Comment cela aiderait-il CAT à conserver ses travailleurs ? CAT déménage-t-il au Texas afin que ses employés trouvent des «opportunités de carrière supplémentaires» dans d’autres entreprises de cet État?

CAT peut installer son siège mondial où il le souhaite, et je comprends que les circonstances changent. CAT compte encore plus de 17 000 employés dans l’Illinois, dont environ 12 000 dans la région de Peoria.

Je crois que CAT a la responsabilité d’expliquer honnêtement et clairement pourquoi il prend ses décisions. Cela ne semble pas trop demander à une entreprise qui s’est qualifiée de «grande entreprise américaine» lors d’une audition au Sénat américain. Il est profondément décevant que le CAT n’ait pas honoré ses engagements et offre à la place une rhétorique creuse. Ce comportement est indigne d’une « grande entreprise américaine » et est injuste envers les habitants de l’Illinois.

Le Pew Research Center publie périodiquement une étude qui mesure la baisse de la méfiance des Américains envers diverses institutions. Sans surprise, le groupe le moins digne de confiance est nos élus. Le deuxième groupe le moins digne de confiance est celui des chefs d’entreprise américains.

Malheureusement, la direction de CAT nous a donné des raisons supplémentaires de ne pas faire confiance aux paroles des entreprises américaines.

• John Shaw est directeur du Paul Simon Public Policy Institute de la Southern Illinois University Carbondale. La chronique mensuelle de Shaw explore comment l’Illinois peut travailler vers une meilleure politique et un gouvernement plus intelligent.