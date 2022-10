Le départ à la retraite d’un démocrate de longue date ouvre la course à l’Oregon House

PORTLAND, Oregon (AP) – Le départ à la retraite du plus ancien membre du Congrès de l’Oregon, le représentant démocrate américain Peter DeFazio, a créé un siège ouvert dans le 4e district tentaculaire de l’État, dans la partie ouest de l’État.

Alors que les républicains espèrent pouvoir gagner le district qui s’étend sur les côtes sud et centrale, les analystes disent que cela pourrait s’avérer difficile. Le 4e comprend des zones rurales et conservatrices, mais aussi les villes universitaires plus peuplées et libérales d’Eugene et de Corvallis.

Les électeurs du 4e n’ont pas élu de républicain à la Chambre des États-Unis depuis 1972. De nouvelles frontières tracées après le cycle de redécoupage de 2020 l’ont mis en place pour être plus sûr pour les démocrates. Et la question de l’avortement à la suite de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade en juin a dynamisé les électeurs démocrates.

Bien qu’il soit «concevable» que les républicains puissent renverser le district pour la première fois en 50 ans, ce serait exagéré, a déclaré le sondeur John Horvick, vice-président principal de DHM Research.

“Si Val Hoyle perdait ce district, elle le perdrait dans une véritable vague républicaine”, a déclaré Horvick, faisant référence au candidat démocrate. “C’est un district, au moins de 2022, que les démocrates devraient vraiment gagner.”

Le commissaire au travail de l’Oregon, Val Hoyle, se présente pour garder le siège bleu après le départ à la retraite de DeFazio, qui a été élu pour la première fois au siège en 1986. Hoyle a été démocrate à la State House de 2009 à 2017, dont trois ans en tant que chef de la majorité. Le district législatif de l’État qui l’a élue, qui comprend des parties de la ville universitaire d’Eugene et des zones rurales au nord-ouest de celle-ci, se trouve dans le 4e district du Congrès de l’Oregon.

Le républicain Alek Skarlatos mène sa deuxième campagne pour le siège. L’ancien membre de la Garde nationale de l’Oregon s’est fait connaître en 2015 après avoir déjoué une attaque d’un homme armé lourdement armé dans un train à destination de Paris. L’action dramatique et héroïque a été transformée en un film par Clint Eastwood dans lequel Skarlatos a joué son propre rôle.

Skarlatos a perdu de peu contre DeFazio en 2020 dans la course la plus proche du siège en 30 ans. DeFazio a gagné par cinq points de pourcentage avec seulement 51,5% des voix, le résultat le plus bas de sa carrière au Congrès. Mais c’était à l’intérieur des anciennes frontières du quartier ; les nouvelles cartes l’ont rendu moins compétitif pour les républicains, selon les analystes.

Cependant, le GOP a toujours investi dans le quartier. Le super PAC lié aux républicains de la Chambre, le Congressional Leadership Fund, a annoncé 700 000 $ de nouvelles dépenses publicitaires là-bas début octobre, un peu plus d’un mois avant le jour du scrutin.

En plus des problèmes d’inflation, les républicains cherchent à tirer parti des faibles taux d’approbation du président Biden et de la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown. Les sondages d’opinion d’avril et de novembre dernier ont révélé que Brown était le gouverneur le moins populaire du pays.

“Si un républicain devait gagner ce district, ce serait dans une année comme 2022, où Kate Brown et les démocrates souffrent au niveau de l’État, puis Biden et les démocrates souffrent un peu au niveau national”, a déclaré Neil O ‘ Brian, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de l’Oregon. “Mais il a le potentiel d’être moins compétitif que les années précédentes à cause de ce redécoupage.”

Les deux candidats devront courtiser les électeurs indépendants. Il y a plus d’électeurs non affiliés que de démocrates et de républicains dans le district, bien qu’ils dépassent les démocrates par une marge beaucoup plus mince. Plus de 173 000 électeurs non affiliés y sont inscrits, contre environ 172 000 démocrates et 131 000 républicains, selon les derniers chiffres du secrétaire d’État de l’Oregon.

Suivant en grande partie les manuels de jeu de leur parti national ce cycle de mi-mandat, Hoyle a fait campagne sur sa position pro-avortement tandis que Skarlatos s’est concentré sur l’inflation. Les soins de santé génésique sont la priorité absolue indiquée sur le site Web de Hoyle; Skarlatos ne le mentionne pas sur le sien.

Hoyle a déclaré qu’elle ne pense pas que son soutien à l’avortement, qui reste légal dans l’Oregon, la blessera auprès des électeurs indépendants et conservateurs du district, soulignant ses précédentes élections à la State House. Elle a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait discuté de sa propre expérience de perte de grossesse pendant la campagne électorale.

“J’en parle”, a déclaré Hoyle à AP lors d’un entretien téléphonique. “Que je sois dans une zone conservatrice, que je sois dans une zone rurale, je partage un peu de mon expérience.”

La campagne de Skarlatos n’a pas répondu aux demandes d’interview d’AP. Il a été soutenu par des groupes anti-avortement, mais il a récemment déclaré aux médias locaux de l’Oregon qu’il ne soutiendrait pas une interdiction nationale de l’avortement.

“Les républicains ne peuvent pas gagner sur les deux tableaux”, a-t-il déclaré à KVAL. “Nous ne pouvons pas dire que cela devrait être une question d’État parce que ce n’est pas dans la Constitution, mais ensuite voter pour l’interdire au niveau fédéral.”

Les démocrates misent sur l’avortement qui reste la principale motivation des électeurs, malgré une inflation obstinément élevée et une légère hausse des prix de l’essence. Mais il y a des signes que le parti ne considère pas nécessairement le siège comme un slam dunk.

Le comité de campagne du Congrès démocrate a nommé Hoyle dans son programme “Red to Blue” qui vise à inverser les sièges, bien que le district ne soit pas détenu par un républicain.

Le Comité du Congrès national républicain, quant à lui, a nommé Skarlatos l’un de ses «jeunes canons» et le candidat a reçu plus de 63 000 $ de Take Back the House, le comité conjoint de collecte de fonds du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy.

Jusqu’à présent, Skarlatos a devancé son adversaire démocrate. Les derniers documents de campagne montrent qu’il a levé 2,6 millions de dollars, soit plus du double des 1,2 million de dollars de Hoyle.

Claire Rush, l’Associated Press