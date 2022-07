Le dénouement d’un documentaire primé

BAGDAD – Dans une scène charnière du documentaire “Sabaya” de 2021, deux hommes sauvent une jeune femme nommée Leila d’un camp de détention syrien pour les familles des combattants de l’Etat islamique, la mettant dans une voiture et la conduisant en lieu sûr alors que des coups de feu sont tirés derrière eux .

Dans des interviews avec BBC Radio et d’autres, le réalisateur irako-suédois du film, Hogir Hirori, a raconté la tension du sauvetage et la terreur du trajet alors qu’ils couraient depuis le camp de détention d’Al Hol avec la jeune femme, l’une des milliers de femmes et de filles. de la minorité religieuse yézidie d’Irak qui avait été réduite en esclavage sexuel par l’Etat islamique.

La scène dramatique a aidé le film financé par le gouvernement suédois à recueillir des critiques et des prix élogieux, dont celui du meilleur réalisateur pour un documentaire étranger au Festival du film de Sundance l’année dernière. Mais suite à une enquête d’un magazine suédois, Kvartal, Hirori a admis qu’il n’était pas là lorsque Leila a été libérée, qu’il a remplacé une autre femme à la place et qu’il a menti à un intervieweur de la BBC.