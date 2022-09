[The stream started at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, témoigne devant le Comité judiciaire du Sénat mardi à partir de 10 heures, heure de l’Est.

Zatko a déposé une plainte de lanceur d’alerte contre Twitter au cours de l’été, alléguant des manquements flagrants à la sécurité de la société.

La plainte a pris une importance supplémentaire compte tenu du récent procès de Twitter contre Elon Musk, qui cherchait à acheter la société pour 44 milliards de dollars, mais a ensuite tenté de se retirer de l’accord, affirmant que Twitter aurait dû être plus ouvert avec des informations sur la façon dont il calcule son pourcentage de spam. comptes.

Un juge chargé de l’affaire a récemment déclaré que Musk pourrait réviser ses demandes reconventionnelles pour faire référence aux problèmes soulevés par Zatko.

