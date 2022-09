Le dénonciateur de Facebook Haugen lance une organisation à but non lucratif pour des médias sociaux plus sains

Frances Haugen, ancienne employée de Facebook devenue dénonciatrice, a annoncé jeudi une nouvelle organisation à but non lucratif dans le but de rendre les médias sociaux plus sains.

Le nouveau groupe semble s’appuyer sur les solutions qu’elle a proposées aux législateurs et aux entreprises de médias sociaux elles-mêmes sur la façon de rendre les plateformes plus sûres, en partie sur la base de son expérience en tant qu’ancienne chef de produit au sein de l’équipe de désinformation civique de Facebook.

Haugen est devenue une figure bien connue depuis qu’elle a divulgué des dizaines de milliers de pages de documents internes et a ensuite révélé son identité dans “60 Minutes” l’année dernière. Elle a également témoigné devant le Congrès.

“Beyond the Screen” commencera par créer une base de données open source sur les manières dont “Big Tech manque à ses obligations légales et éthiques envers la société”, selon un communiqué de presse, et détaillera les solutions potentielles. Le groupe appelle cela un projet “Devoir de diligence” qui vise à identifier les lacunes dans la recherche sur les méfaits en ligne et à trouver des moyens de les combler.

Le contenu des documents divulgués, que Haugen a également remis aux législateurs et à la Securities and Exchange Commission, a été signalé pour la première fois par le Wall Street Journal. Ces rapports détaillaient les connaissances de l’entreprise sur les effets parfois nocifs sur les enfants et les adolescents, normes de modération de contenu variées pour les comptes de haut niveau et luttent contre le contenu potentiellement dangereux dans différentes langues et contextes culturels.

Facebook a précédemment déclaré que les documents avaient été triés sur le volet et que leur cadrage était faussé par des interprétations potentiellement positives des données. La société mère de Facebook, Meta, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la nouvelle entreprise de Haugen.

Haugen a récemment plaidé en faveur de lois spécifiques aux États-Unis et à l’étranger visant à rendre les médias sociaux plus sûrs pour les enfants. Haugen exprimé son soutien pour le California Age-Appropriate Design Code Act, qui a été récemment promulguée par le gouverneur Gavin Newsom. La loi obligera de nombreuses plateformes à concevoir leurs services en tenant compte de la confidentialité et de la sécurité des enfants et à les empêcher de pousser les mineurs à fournir des informations personnelles ou de localisation, entre autres. Les groupes de l’industrie technologique ont fait valoir que le langage était trop large et trop lourd sur de nombreuses plateformes.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Les législateurs grillent TikTok, YouTube, les dirigeants de Snap