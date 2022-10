Le dénombrement des sans-abri à Montréal aidera-t-il sa population sans logement? Les avocats sont divisés

Pour la première fois depuis 2018, des bandes de bénévoles se déploieront à travers Montréal à partir de mardi soir pour compter, sonder et recueillir des données sur les personnes en situation d’itinérance dans la ville.

Conçu comme un outil pour aider à documenter l’itinérance, l’enquête a perdu le soutien d’une organisation, qui dit qu’elle ne participera pas cette année et décrit le décompte comme inconsidéré et inexact. Résilience Montréal affirme que le décompte pourrait avoir plus d’effets négatifs que positifs.

“A ma connaissance, aucun sans-abri n’attend avec impatience d’être compté”, a déclaré David Chapman, directeur général de Resilience, dans une interview à l’émission de CBC. Aube.

“Ils ne trouvent pas que ce soit la chose la plus humanisante … et ce n’est pas quelque chose qui les rassure.”

David Chapman, directeur général de Résilience Montréal, affirme que son organisation ne participera pas au décompte de la population itinérante de la ville cette année. (Dave St-Amant/CBC News)

Pendant plusieurs jours, plus de 1 000 bénévoles seront présents pour compter et parler avec tous les sans-abri « visiblement » dans les rues, les parcs, les ruelles et les stations de métro des 19 arrondissements de la ville.

La troisième édition de la ville du décompte des effectifs à un moment donné vise à produire une estimation du nombre de personnes sans logement. Un questionnaire permettra également de savoir qui ils sont et de quels services ils ont besoin.

Des établissements comme les refuges d’urgence et les programmes de logement de transition de Montréal recueilleront et soumettront également les mêmes données dans les prochains jours.

Chapman dit que les chiffres de ces décomptes sont « loin d’être exacts » car ils ne tiennent pas compte du « sans-abrisme caché » – comme les personnes qui surfent sur un canapé ou vivent dans des logements inadaptés.

De plus, il s’est demandé si des problèmes plus complexes – comme ce qu’il décrit comme le besoin d’un refuge de nuit dirigé par des Autochtones à Cabot Square – seraient inscrits sur le questionnaire ci-joint.

Chapman dit que les données collectées peuvent également avoir des effets dangereux sur les groupes les plus marginalisés en créant des compétitions pour le financement. Il dit qu’il est important d’être prudent quant à l’origine du décompte et à qui il sert.

“Un décompte comme celui-ci est vraiment motivé… par des approches qui doivent pouvoir utiliser ces types de chiffres pour démontrer la validité et l’importance d’une approche particulière.”

Shelter affirme que les données peuvent aider à améliorer les services

Caroline Dusablon, responsable des partenariats urbains au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, indique que tous les bénévoles qui partiront à partir de 18 h ont été formés pour aborder avec respect les personnes en situation d’itinérance .

Elle dit que la formation a également porté sur les réalités des personnes autochtones et des membres de la communauté LGBTQ qui font face à l’itinérance – des groupes qui étaient représentés de manière disproportionnée parmi la population itinérante de Montréal en 2018.

Il s’agit du premier recensement des sans-abrisme depuis le début de la pandémie de COVID-19 et il intervient également dans un contexte d’aggravation de la crise du logement.

Certains défenseurs des sans-abri prédisent que le nombre de personnes sans logement augmentera cette année par rapport à 2018, qui a vu un total de 3 149 personnes.

Marie-Pier Therrien, représentante du refuge Mission Old Brewery, affirme que la pandémie a entraîné une augmentation de l’itinérance à Montréal et que certaines des ressources ouvertes l’hiver dernier fonctionnent toujours à pleine capacité.

Therrien dit que les données du comptage peuvent améliorer la prise de décision de l’équipe lors de la demande de financement et de la création de nouveaux programmes et services.

“Si nous sommes en mesure d’identifier le facteur de risque à venir et le type de situation où nous pouvons intervenir plus tôt, c’est le meilleur résultat que nous puissions souhaiter”, a déclaré Therrien.

Sam Watts, PDG de la Mission Bon Accueil, dit qu’il espère que découvrir à quel point le problème de l’itinérance à Montréal a augmenté aidera les gouvernements à en faire une priorité. (Charles Contant/Radio-Canada)

Sam Watts, PDG de la Welcome Hall Mission, dit que c’est une chose de recueillir ces données sur l’itinérance, mais d’agir en conséquence en est une autre.

Watts espère que découvrir à quel point le problème de l’itinérance à Montréal a augmenté aidera les gouvernements à en faire une priorité.

“Ce que nous voulons, c’est que l’ensemble du gouvernement décide que nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet et il faudra donc ce genre d’effort et ce genre d’énergie pour arriver à une solution.”

Au total, 13 régions du Québec participeront cette année au décompte des itinérants.