Le déni électoral n’était-il qu’une menace passagère ?

Dans une enquête Pew, davantage de démocrates ont déclaré qu’ils tenaient leurs nouvelles de médias qui avaient un public politiquement mixte – 48% pour les démocrates contre 34% pour les républicains. Dans un autre, près d’un tiers des républicains ont déclaré qu’ils recevaient leurs nouvelles directement de Trump.

Comment les républicains vont-ils réagir à leur année 2022 décevante ?

En ce qui concerne la place du déni électoral dans la politique américaine, “je ne pense pas que nous ayons dépassé le stade”, m’a dit Clark.

Mais on pourrait aussi tirer la conclusion opposée de ses recherches : le déni électoral est presque exclusivement un phénomène conduit par Trump, et non un cancer profondément enraciné dans l’électorat. Peut-être que cela disparaîtra chaque fois qu’il le fera.

Selon Pew, 61 % des républicains qui recevaient leurs nouvelles électorales de Trump étaient beaucoup plus susceptibles de dire que « la fraude électorale est un problème majeur ». Seuls 36% des républicains avec un régime médiatique plus traditionnel ont dit la même chose.

Et considérez cette ride intéressante aux données de Clark et Peterson : les électeurs étaient beaucoup moins susceptibles de dire que leurs élections locales étaient frauduleuses qu’ils ne l’étaient d’en dire autant des élections nationales. Cela a un sens intuitif. Chaque jour, Trump martelait l’idée qu’il avait été privé d’un second mandat présidentiel, alors que les responsables de ces districts, pour la plupart républicains, ne prétendaient pas que leurs réélections avaient été entachées de fraude.

Dans de nombreux cas, les candidats refusant les élections auraient pu dire ce qu’ils pensaient devoir dire pour gagner une primaire républicaine. Peut-être que le déni des élections n’était pas une ferme conviction, mais simplement une méthode cynique mais efficace pour signaler à Trump et à sa base que vous étiez avec lui tout le long.

Don Bolduc, le candidat républicain malheureux au Sénat du New Hampshire, l’a reconnu. Dès qu’il a remporté sa primaire, il a déclaré que “l’élection n’a pas été volée” bien qu’il ait soutenu le contraire pendant des mois.