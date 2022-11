Le déni électoral de Kari Lake en Arizona, expliqué

Kari Lake, la candidate républicaine défaite au poste de gouverneur de l’Arizona qui était la candidate la plus en vue de 2022 sur les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump en 2020, refuse toujours de concéder une course que l’Associated Press a appelée pour son adversaire il y a des semaines.

La plupart des autres candidats négateurs des élections, qui ont perdu dans tous les scrutins et dans tout le pays en 2022, ont concédé leurs courses sans tambour ni trompette. Mais Lake est une voix presque singulière qualifiant les concours de son État de «l’élection la plus malhonnête de l’histoire de l’Arizona» dans une vidéo publiée lundi sur le réseau de médias sociaux de Trump, Truth Social.

“Cette élection bâclée ne devrait pas être certifiée”, a-t-elle ajouté.

Lundi était la date limite au niveau du comté pour certifier les résultats. Tous l’ont fait, à l’exception du comté de Cochise, où la majorité républicaine au conseil de surveillance a retardé la certification jusqu’à vendredi, invoquant des inquiétudes concernant les machines à voter. L’actuelle secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, la démocrate qui a remporté la course au poste de gouverneur, a par conséquent poursuivi le comté, arguant que sa décision pourrait “potentiellement priver” quelque 47 000 électeurs.

L’AP a appelé la course le 14 novembre et les résultats n’étaient pas dans la marge d’un demi-point de pourcentage requise pour déclencher un recomptage. Dans le décompte des voix désormais complet, Hobbs a remporté l’élection au poste de gouverneur par 17 116 voix.

Cela n’a pas empêché Lake de remettre en question les résultats. Elle a renforcé les comptes de partisans qui affirment avoir eu du mal à voter, a fait valoir que Hobbs ne peut pas certifier sa propre élection en tant que gouverneur en raison de conflits d’intérêts et a intenté une action en justice demandant au comté de Maricopa, le plus grand comté d’Arizona, de remettre divers dossiers électoraux avant. le démarchage des résultats à l’échelle de l’État, qui devrait avoir lieu le 5 décembre.

Ces documents incluent ceux qui pourraient aider à identifier les personnes qui n’ont peut-être pas pu voter, y compris celles qui se sont enregistrées dans plus d’un bureau de vote ou qui ont soumis un bulletin de vote par correspondance et ont cherché à voter en personne. Lake cherche également des détails sur les bulletins comptés et non comptés qui ont été mélangés par erreur. Il est peu probable que ces bulletins aient affecté les résultats – le mélange de bulletins comptés et non comptés est un problème de routine lors des élections que les responsables du comté ont confirmé qu’il s’est produit dans quelques centres de vote cette année, mais qu’ils peuvent rectifier.

Lake reçoit de l’aide dans sa quête de Trump, qui a publié lundi sur Truth Social que Lake “devrait être nommé gouverneur de l’Arizona” et a affirmé sans fondement qu’elle avait été victime d’une “opération de vote criminelle” impliquant des machines à voter cassées dans les districts républicains, établissant un parallèle avec ses fausses affirmations sur sa propre perte en 2020. Lake est devenue une alliée clé de Trump pendant sa campagne, et elle a été présentée comme colistière potentielle pour 2024 pour Trump, qui a annoncé sa candidature il y a quelques semaines à peine.

“C’est presque aussi mauvais que l’élection présidentielle de 2020, que le comité de désélection refuse de toucher parce qu’il sait que c’était frauduleux !” il a écrit.

Quant à savoir si elle prévoyait d’abandonner ses revendications de sitôt, Lake a semblé suggérer qu’elle ne le ferait pas. Elle a écrit lundi que «les fausses nouvelles ignorent nos fausses élections et s’attendent à ce que nous ‘passions à autre chose’. Nous ne le ferons pas.

Lake a longtemps suggéré qu’elle contesterait sa perte

Il était évident bien avant le jour du scrutin que Lake avait l’intention de contester les résultats si elle perdait.

Avant le jour du scrutin, Lake a esquivé à plusieurs reprises les questions de savoir si elle concéderait la course du gouverneur si elle perdait, en disant: “Je vais gagner les élections, et j’accepterai ce résultat”, et qu’elle n’accepterait qu’un ” résultat juste, honnête et transparent ». Au cours de la primaire, elle a dit qu’elle contesterait les résultats si elle perdait, car cela aurait indiqué “qu’il y a de la triche en cours”. Et avant l’appel de la course, elle a suggéré que les responsables électoraux de l’Arizona traînaient intentionnellement les pieds pour publier les résultats tout en déclarant: «je vais gagner à 100%.”

Ses commentaires étaient conformes à son histoire de négationnisme électoral. Lake a déclaré que si elle avait été gouverneure à l’époque, elle n’aurait pas certifié le vote de 2020 pour Biden, affirmant que c’était “Corrompu, pourri et truqué.” Elle a même intenté une action en justice, qui a depuis été rejetée par un juge fédéral, qui a fait de fausses déclarations sur des problèmes avec les machines de comptage des votes, et a cherché à obliger les responsables de l’Arizona à compiler 2022 bulletins de vote à la main.

D’autres candidats refusant les élections, tels que le secrétaire d’État désigné par le GOP de l’Arizona, Mark Finchem, ont également mis en place l’attente qu’ils contesteraient les résultats des élections. Presque tous ont fini par perdre. Abraham Hamadeh, le candidat du GOP pour le procureur général de l’Arizona, a fait valoir que l’élection était “affligée de certaines erreurs et inexactitudes”, mais sa course se dirige vers un recomptage. Finchem n’a pas non plus encore concédé, arguant pas plus tard que lundi que l’élection devrait être rappelée et qu’il devrait y avoir un “nouvelle élection.”

Le refus de Lake de concéder pourrait être stratégique

La course du gouverneur de l’Arizona a fait de Lake une star du GOP. Il est possible que ses tentatives de prolonger la certification des élections en Arizona ne soient qu’un stratagème pour maintenir son profil national et créer une rampe de lancement pour la prochaine phase de sa carrière, politique ou autre.

Elle a mené une campagne non conventionnelle, évitant les achats publicitaires traditionnels pour des vidéos de campagne virale pleines de déclarations controversées qui ont fait la une des journaux nationaux, y compris des commentaires qui semblaient faire la lumière sur l’attaque violente contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Tout cela lui a valu l’admiration (et l’approbation) de Trump et les éloges d’autres républicains éminents, bien qu’elle ait toujours prouvé une figure de division au sein du parti et pourrait l’être encore plus maintenant qu’elle a perdu ce qui semblait être une course gagnable.

Kenneth L. Khachigian, l’ancien rédacteur en chef de Ronald Reagan, s’est exprimé poétiquement dans le Wall Street Journal le mois dernier : « Ce qui rend le message de Mme Lake différent, c’est sa simplicité et son intrépidité. C’est sans vergogne et sincère, pas habillé de mots codés. Trump aurait vu quelque chose de lui-même à Lake. Même le gouverneur actuel, à mandat limité, Doug Ducey, qui a accusé Lake d’avoir “trompé les électeurs” alors qu’il soutenait Taylor Robson lors de la primaire, s’est finalement réchauffé avec elle, bien qu’il n’ait pas accueilli son refus de concéder et a appelé Hobbs pour offrir son toutes nos félicitations.

Toute l’adulation des républicains – et les spéculations selon lesquelles elle pourrait être une colistière potentielle pour Trump, même si elle n’a pas remporté le poste de gouverneur – suggèrent un avenir dans le GOP. En gardant ses partisans et ceux de Trump engagés, elle se met en position de force pour aider Trump à relever un défi difficile contre Biden en 2024 et à tenter de répondre à toute autre aspiration politique, quelle qu’elle soit.