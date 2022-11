Le déni du changement climatique fait un retour prématuré

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Lorsque les chercheurs ont entrepris d’étudier les effets de la désinformation sur les populations mondiales, ils ont découvert quelque chose de surprenant : une énorme résurgence du déni climatique en 2022.

Au cours de la dernière année, la science du climat a été plus claire que jamais. Trois rapports récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies ont averti que nous devons apporter des changements urgents. Sinon, nous sommes sur une “route de l’enfer”, comme l’a déclaré la semaine dernière le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Dans le même temps, il y a eu une augmentation du nombre de ceux qui refusent de croire ce que les preuves énoncent.

Depuis que les scientifiques nous mettent en garde contre le changement climatique, il y a des gens qui nient l’existence du problème. Mais face à l’accumulation de preuves scientifiques et d’impacts dans le monde réel, le déni était devenu un point de vue marginal. Cela a changé en 2022, a déclaré mardi aux journalistes Jennie King, une représentante de l’Institut du dialogue stratégique, à l’ONU COP27 sommet sur le climat après avoir publié un rapport sur les impacts de la désinformation climatique sur la perception du public.

“Nous constatons maintenant que le déni absolu fait un retour absolu”, a-t-elle déclaré.

Zooey Liao/Crumpe



L’augmentation du déni climatique peut être liée à une plus large adoption des théories du complot qui incluent de fausses idées sur tout, de la guerre de la Russie en Ukraine aux vaccins COVID-19. La désinformation autour de la politique et la notion largement démystifiée de fraude électorale ont semé la méfiance envers la démocratie aux États-Unis. Cette volonté d’ignorer les faits et la science signifie que davantage de publics sont réceptifs au rejet de la notion de crise climatique.

“Ce n’est pas nécessairement parce qu’il y a un lien direct avec le climat, c’est plutôt parce que c’est une opportunité de se greffer sur les événements du cycle d’actualités et de s’assurer que ces idées sont blanchies dans le courant dominant et deviennent normalisées pour le grand public”, a déclaré King.

C’est un moment terrible pour l’avenir de l’humanité. Cette semaine, alors que les décideurs politiques se réunissent en Égypte pour la COP27 afin de collaborer sur le défi urgent de la lutte contre la crise climatique, ils adoptent toutes les preuves scientifiques qui montrent que les humains ont provoqué des changements sur la planète par les émissions de gaz à effet de serre. Des personnes de pays vulnérables ont apporté à la conférence des récits sur l’impact de la crise climatique qu’ils constatent chez eux, notamment une augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements météorologiques dévastateurs entraînant la perte de moyens de subsistance et de vies, ou leur déplacement ainsi que leur communautés.

Mais de nombreuses forces cherchent à saper les faits scientifiques en utilisant des campagnes de lobbying, de publicité et de désinformation, soit pour des raisons politiques, soit pour retarder notre transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables à des fins lucratives. Et leurs efforts portent leurs fruits.

Le rapport de mardi, publié par le Climate Action Against Disinformation and Conscious Advertising Network, était basé sur une enquête YouGov menée dans six pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde et le Brésil. Australie et Allemagne. Il a examiné la perception publique d’un certain nombre de mythes climatiques réfutés, ainsi que le déni.

Aux États-Unis, 46 % des répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils pensaient que le changement climatique n’était pas causé par l’activité humaine, et 23 % ont déclaré qu’ils pensaient que le changement climatique était un canular inventé par le Forum économique mondial. Environ un quart des Américains interrogés pensent que le pays ne peut pas se permettre d’atteindre le zéro émission nette d’ici 2050 et que le monde n’a en fait pas besoin de décarboner et d’atteindre le zéro net pour assurer le bien-être et la prospérité futurs des humains.

Une autre conclusion de l’enquête a montré que de nombreuses personnes pensent que la crise mondiale du coût de la vie est causée par les politiques de zéro net de leur gouvernement, plutôt que par les prix mondiaux élevés de l’énergie en raison de la guerre de la Russie en Ukraine. Même si le coût des énergies renouvelables est compétitif par rapport à l’énergie provenant de combustibles fossiles, et que les projections suggèrent des dommages importants et continus à l’économie mondiale si nous ne nous éloignons pas des combustibles fossiles, certains pensent également que leurs pays ne peuvent pas se permettre de faire le changement.

Cela montre une énorme déconnexion entre la réalité de la crise climatique, qui exerce déjà une énorme pression sur les gouvernements, les économies et les populations du monde entier, et la compréhension de nombreuses personnes de ce qui se passe. Il existe un large consensus non seulement parmi les scientifiques, mais aussi parmi les économistes, les gouvernements, l’industrie et d’autres, sur le fait qu’atteindre le zéro net est essentiel pour empêcher les températures planétaires de dépasser 1,5 degrés Celsius. Laisser le réchauffement dépasser cette limite aura des conséquences considérables, notamment en rendant de nombreuses régions de la Terre inhabitables et en provoquant des migrations massives, conduisant à l’instabilité et aux conflits.

La désinformation est à l’origine de nombreuses fausses croyances sur le climat, et il existe des “incitations perverses” à sa création, a déclaré Harriet Kingaby d’ACT Climate Labs et du Conscious Advertising Network. Une grande partie provient de groupes de pression de grandes associations qui agissent comme une façade pour plusieurs entreprises de combustibles fossiles, a ajouté King. Parfois, ils auront jusqu’à 850 publicités diffusées un jour donné, qui ensemble réalisent des dizaines de millions d’impressions qui visent à embrouiller le public sur des solutions viables à la crise climatique.

Les entreprises technologiques doivent intensifier

À la suite de l’enquête, les principaux experts du climat et les principaux annonceurs ont appelé mardi les entreprises technologiques, ainsi que l’ONU et la présidence du sommet sur le climat COP27, à s’attaquer au problème croissant de la désinformation. Dans une lettre ouverte, ils se sont adressés aux PDG de Facebook, Instagram, Google, Twitter, TikTok, Pinterest et Reddit en leur demandant :

Accepter une définition universelle de la més/désinformation climatique qui englobe la fausse représentation des preuves scientifiques et la promotion de fausses solutions.

Élaborer et publier un plan pour lutter contre la més/désinformation climatique sur les plateformes, tout en annonçant leur politique de tolérance zéro au public.

Ne pas publier d’annonces contenant de la més/désinformation sur le climat.

Partager des recherches internes sur la propagation de la més/désinformation climatique sur leurs plateformes.

Toutes les entreprises nommées dans la lettre ont été contactées pour commentaires.

L’amplification est un problème majeur auquel les plates-formes doivent s’attaquer, a déclaré King. Si les entreprises technologiques sont disposées à examiner les problèmes systémiques liés à l’architecture de leurs plates-formes, elles sont plus susceptibles d’identifier le petit nombre de comptes vérifiés responsables de la propagation de la plupart des désinformations climatiques et de les limiter, plutôt que de jouer à la modération de contenu Whack-A -Mole avec des centaines de milliers de points de données.

“Nous ne parlons pas de censure de la liberté d’expression, mais nous parlons de ne pas leur donner le plus gros mégaphone qui ait jamais existé dans l’histoire de l’humanité”, a-t-elle déclaré.

Certaines plateformes, dont Google et Pinterest, ont déjà fait de grands progrès pour mettre en place des politiques de désinformation sur le climat, a déclaré Kingaby. Mais d’autres plateformes comme Twitter, qui vit le plus grand bouleversement de son histoire avec la arrivée du nouveau propriétaire et PDG Elon Musksont plus susceptibles d’avoir du mal à maîtriser la désinformation.

Les politiques de modération de contenu de Twitter n’ont pas encore été mises à jour, a déclaré Jake Dubbins du Conscious Advertising Network. Mais les départs de nombreux dirigeants dans les domaines de la confiance, de la sécurité et de la durabilité de l’entreprise sont susceptibles d’avoir un impact sur l’application de ces politiques, a-t-il ajouté. “Il y a beaucoup de groupes qui testent et repoussent les limites à cause des récits sur la liberté d’expression provenant de Twitter”, a-t-il déclaré.

Les dommages causés par la déformation de la perception que les gens ont de la science sont plus qu’une simple différence d’opinions. Dans un rapport de février du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, les auteurs ont identifié des informations trompeuses sur la réalité scientifique de la crise climatique comme un obstacle à l’action climatique et ayant des “implications négatives pour la politique climatique”.

“La mésinformation et la désinformation sur le climat sont une énorme menace pour tout ce que nous essayons de réaliser ici aujourd’hui lors de cette conférence”, a déclaré Kingaby. “Nous devons nous en occuper le plus rapidement possible.”