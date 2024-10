Le déni des élections dans le Michigan – et la lutte pour le contenir

Une grand-mère de 63 ans du nord du Michigan n’est peut-être pas ce que l’on imagine quand on pense à un grand défenseur de la démocratie – mais la greffière du comté d’Antrim dit qu’elle est déterminée à protéger et à restaurer la confiance dans le système électoral.

Sheryl Guy travaille pour la municipalité depuis 45 ans.

« J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires un jeudi, j’ai passé mon entretien un vendredi et j’ai commencé un lundi », a-t-elle déclaré lors d’une récente interview. « Et depuis, je suis ici. »

Ces jours-ci, elle s’oppose aux négationnistes des élections.

« Donald Trump et son peuple ont utilisé le comté d’Antrim comme exemple du vol de l’élection », a-t-elle déclaré avec défi. « Je ne peux pas laisser cela arriver dans mon comté. »

L’erreur entendue dans tout le pays

Le comté d’Antrim, une partie peu peuplée et peu connue du nord du Michigan, est devenu un élément central de la montée du refus d’élections aux États-Unis après une erreur commise le jour du scrutin de 2020. Département d’État du Michigan a examiné ce qui s’est passé et a conclu que les erreurs humaines, telles que la mauvaise préparation des scanners de bulletins de vote ou des bulletins de vote eux-mêmes, avaient faussé les premiers résultats du vote dans ce comté de 23 000 habitants.

Ces résultats préliminaires ont permis au président américain Joe Biden de devancer Trump par des milliers de voix, même si le comté était historiquement un bastion républicain.

Le matin après l’élection, Guy se souvient qu’elle était au service au volant de son McDonald’s local lorsqu’elle a reçu un message sur son téléphone et qu’elle a appris l’erreur. Elle est retournée au travail jusqu’à ce qu’elle et son équipe découvrent le problème.

« Il y a eu une erreur honnête, nous en sommes propriétaires et nous l’avons réparée », a déclaré Guy.

Une fois les bulletins de vote correctement comptés, le comté est devenu républicain par près de 4 000 voix.

Guy travaille pour la municipalité locale depuis 45 ans. Elle a voté pour Trump en 2016 et 2020, mais elle a déclaré qu'elle voterait pour la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris le 5 novembre.

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire.

En fait, c’est devenu l’étincelle utilisée par Donald Trump pour suggérer qu’il y avait eu une fraude électorale systémique à travers le pays. Il a cité ce qui s’est passé dans le comté d’Antrim dans son discours du 6 janvier 2021, avant les émeutes à Washington et l’attaque du Capitole.

« C’était horrible », a déclaré Guy en voyant le discours de Trump à la télévision.

Après cela, sa vie a changé. Bien qu’elle ait été républicaine de longue date et qu’elle ait voté pour Trump en 2016 et 2020, Guy s’est retrouvée la cible des partisans de Trump.

« J’ai subi du harcèlement, des menaces », a déclaré Guy, qui a reçu des courriels et des appels téléphoniques l’accusant d’avoir truqué les élections. « L’un des messages laissés était que je méritais d’être mis devant un peloton d’exécution. »

Nier les élections – mais s’y présenter quand même

Dans un restaurant populaire sur les rives de Torch Lake, dans le nord du Michigan, Guy s’adresse à une petite foule rassemblée pour soutenir sa candidature à la réélection au poste de greffière du comté.

Il y a des crevettes, du fromage et des craquelins et un bar payant.

« Cette élection est une élection sous stéroïdes », a déclaré Guy dans le cadre de son discours ce soir-là d’octobre. « Nous nous sommes remis de 2020. Nous sommes responsables de l’erreur qui s’est produite et nous sommes prêts à passer à autre chose. »

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Tony Smedra écoute, les bras tatoués croisés. Smedra, 38 ans, dirige la Torch Lake Beer Company. Il a déclaré qu’il pensait qu’il y avait eu une fraude lors des élections de 2020.

« Beaucoup de choses louches se sont produites la dernière fois », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens de mon âge ne voulaient même pas voter cette fois-ci. Ils pensent juste que c’est tordu, donc ça ne sert à rien. »

Tony Smedra, 38 ans, estime qu’il y a eu fraude lors des élections de 2020, affirmant que de nombreuses personnes de son âge ont perdu confiance dans le système électoral et ne sont pas sûres de vouloir voter. (Nick Purdon/CBC)

Mais bien que Smedra ait déclaré qu’il ne croyait pas que les élections soient équitables, il se présente à l’une d’entre elles : il espère être élu secrétaire dans le township d’Helena, dans le nord du Michigan, le 5 novembre.

Lorsqu’on lui demande dans quelle mesure il fait suffisamment confiance au processus, compte tenu de son manque de foi, pour inscrire son nom sur le bulletin de vote, Smedra sourit.

« Honnêtement, non », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je m’implique et que je vais être l’homme de l’intérieur et voir ce qui se passe dans les coulisses. »

Smedra se présente comme républicain et a déclaré qu’il était motivé à se lancer en politique parce que sa fille a récemment eu 18 ans et peut désormais voter.

« J’espère que ce n’est pas aussi tordu et qu’il n’y a pas de trucs louches, mais je le découvrirai. »

Les freins et contrepoids sont là. – Sheryl Guy, greffière du comté d’Antrim, sur le système électoral américain

Même si beaucoup font écho aux sentiments de Smedra, de nombreuses enquêtes sur les élections américaines de 2020 ont révélé que la fraude généralisée qui, selon la campagne Trump et de nombreux républicains, leur a coûté l’élection, n’a pas eu lieu.

La représentante Liz Cheney, ancienne présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, a déclaré le 23 février 2021 : « Il y a eu plus de 60 affaires judiciaires dans lesquelles des juges, y compris des juges nommés par le président Trump et d’autres présidents républicains, ont examiné les preuves dans de nombreux cas. et a déclaré qu’il n’y avait pas de fraude généralisée.

Et Guy a un message pour ceux qui croient qu’il y a eu fraude dans son comté ou qui nient les résultats des élections ailleurs aux États-Unis.

« Les freins et contrepoids sont là », a-t-elle déclaré. « Si vous n’y croyez pas, honte à vous. »

Le déni des élections est-il devenu monnaie courante aux États-Unis ?

Jason Cabel Roe est un stratège républicain de longue date et ancien directeur exécutif du Parti républicain du Michigan.

Depuis son bureau de Bloomfield Hills, dans le Michigan, à environ 40 kilomètres au nord de Détroit, Roe s’efforce de convaincre un républicain de remporter une course au Congrès très contestée.

Jason Cabel Roe, stratège politique de longue date et ancien directeur exécutif du Parti républicain du Michigan, a déclaré que la confiance dans le système électoral continue de diminuer. (Nick Purdon/CBC)

« Je pense qu’il y a probablement environ 40 pour cent des Américains qui sont sceptiques quant à leur capacité à faire confiance à l’intégrité de nos systèmes électoraux aujourd’hui », a déclaré Roe, une opinion confirmée. par certains sondages l’année dernière.

Et Trump a essayé de capitaliser sur cela, a déclaré Roe.

« Une partie de ce que tous les candidats et consultants républicains transmettent d’une manière ou d’une autre est que si vous pensez qu’il va y avoir de la tricherie et que vous voulez vous assurer que cela n’a pas d’importance, alors allez-y et votez », a déclaré Roe.

Roe a déclaré qu’il rencontrait davantage de personnes qui avaient perdu confiance dans l’intégrité des résultats des élections.

« Même au cours des deux dernières semaines, j’ai rencontré des gens qui semblent tout à fait normaux – des parents de banlieue ayant fait des études universitaires – et les élections arrivent, et c’est presque comme sur des roulettes, [they say]’Ils vont juste le truquer et le voler.' »

Roe blâme la consommation des médias, en partie, pour le fait que les Américains sont politiquement ségrégués, notant combien de démocrates regardent MSNBC et CNN, tandis que davantage de républicains regardent Fox.

« Je pense que dans ce pays, nous vivons de plus en plus parmi des personnes partageant les mêmes idées », a-t-il déclaré. « J’ai donc rencontré d’innombrables personnes qui ne connaissent personne ayant voté pour Joe Biden. Il leur est donc impossible de croire que Biden a gagné. »

Doublure argentée

Lisa Posthumus Lyons, la greffière du comté de Kent, Michigan, se tient devant une classe de personnes en formation pour devenir inspecteurs électoraux.

« Je suis très reconnaissante que vous soyez tous intervenus et que vous jouiez un rôle dans cette véritable pierre angulaire de notre république », dit-elle à la classe.

Lisa Posthumus Lyons, greffière du comté de Kent, Michigan, s’est donné pour mission de lutter contre le refus des élections. « Cela me rend triste d’entendre tant de gens ne pas croire au résultat des élections. » (Nick Purdon/CBC)

Lyons a déclaré qu’elle pensait que le contrôle et la méfiance à l’égard des élections américaines avaient un côté positif : il était autrefois difficile d’amener les gens à travailler aux élections – ce n’est plus le cas aujourd’hui.

« Si 2020 m’a appris quelque chose, c’est qu’au-delà du vote, les électeurs savent très peu de choses sur le processus », a déclaré Lyons. « Et je crois vraiment que la clé pour faire confiance au processus est l’éducation et la participation – c’est un peu ce que j’ai fait. ma mission ces quatre dernières années.

Lyons a déclaré qu’elle espère que plus les gens s’impliqueront dans les élections, plus ils réapprendront à leur faire confiance.

« Cela me rend triste d’entendre tant de gens ne pas croire au résultat des élections. Mais moi non plus, je ne veux pas rejeter les gens d’emblée », a-t-elle déclaré. « Je veux qu’ils aient l’occasion de partager leurs inquiétudes et d’y faire face réellement. »

Cyndi Sullivan est assise au fond de la classe. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de devenir inspectrice électorale, elle a répondu que c’était parce qu’elle était sceptique.

Cyndi Sullivan a déclaré qu’elle suivait une formation pour devenir inspectrice électorale parce qu’elle craignait des fraudes lors des élections américaines. (Nick Purdon/CBC)

« C’est important parce que s’il y a fraude lors des élections – dans notre gouvernement – ​​alors les gens ont le droit de le savoir », a déclaré Sullivan. « Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. »

Ce sont des commentaires comme celui de Sullivan qui mettent en évidence ce qui, selon Lyons, est en jeu le 5 novembre au-delà du choix du président du pays : la croyance dans le système électoral lui-même.

« Il est très important d’avoir confiance dans le processus. Sinon, que faisons-nous ? Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple si le peuple n’y croit pas. »

