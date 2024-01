Le déni de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre se répand

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lorsqu’elle a entendu pour la première fois parler de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, Mirela Monte a été « consternée ». L’agent immobilier de Caroline du Sud et guérisseur holistique autoproclamé déteste la violence et est horrifié par la guerre et la souffrance humaine. Mais alors que Monte en lisait davantage dans Uncensored Truths, un groupe Telegram comptant 2 958 abonnés actifs sur la politique étrangère et les prétendus périls de la vaccination, son choc s’est transformé en colère. Selon le forum, les informations rapportées étaient fausses : secrètement, Israël était derrière le massacre.

Monte affirme maintenant que l’attaque du 7 octobre était un « faux drapeau » organisé par les Israéliens – probablement avec l’aide des Américains – pour justifier le génocide à Gaza. « Un pur mal », dit-elle. « Israël est comme un chien enragé sans laisse. »

L’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre est l’une des plus bien documentées de l’histoire. Une série de preuves provenant des caméras des smartphones et des caméras GoPro ont capturé la percée du Hamas à la frontière – une frappe qui, selon Israël, a fait quelque 1 200 morts, l’attaque la plus meurtrière de l’histoire du pays.

Mais le déni du 7 octobre se répand. Un groupe restreint mais croissant nie les faits fondamentaux des attaques, propageant un éventail de mensonges et de récits trompeurs qui minimisent la violence ou contestent ses origines. Certains affirment que l’embuscade a été organisée par l’armée israélienne pour justifier une invasion de Gaza. D’autres affirment que quelque 240 otages emmenés par le Hamas à Gaza ont en réalité été kidnappés par Israël. Certains prétendent que les États-Unis sont derrière ce complot.

Ces récits faux et trompeurs ont été diffusés sur les réseaux sociaux, où les hashtags liant Israël au « faux drapeau » – un événement mis en scène qui rejette la faute sur une autre partie – ont triplé sur des services tels que TikTok, Reddit et 4chan dans les semaines qui ont suivi les attentats, selon le Network Contagion Research Institute, une organisation à but non lucratif qui suit la désinformation.

Cela se répercute dans le monde réel : des manifestants ont crié cette affirmation lors de manifestations anti-israéliennes et l’ont utilisée pour justifier le retrait des affiches d’otages dans des villes comme Londres et Chicago. Lors d’une réunion du conseil municipal en novembre à Oakland, en Californie, plusieurs habitants ont contesté la véracité de l’attaque.

« Israël a assassiné son propre peuple le 7 octobre », a déclaré Christina Gutierrez, analyste au département du logement de la ville, tandis que certains dans la foule ont crié « l’antisémitisme n’est pas réel ». Gutierrez n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le phénomène inquiète les dirigeants juifs et les chercheurs qui y voient des liens avec le négationnisme, la tentative de saper le génocide qui a tué 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, une croyance qui a pris de l’ampleur. en ligne. Ils voient également des parallèles avec de nombreux pernicieux, basés sur Internet théories du complot aux tentacules antisémites, y compris la théorie du complot QAnon, qui prétend que les « mondialistes » – une référence, disent certains, aux Juifs – ont été utilisées la pandémie pour contrôler le monde et la désinformation sur l’attaque terroriste du 11 septembre, dont certains groupes marginaux prétendent à tort qu’elle a été perpétrée par l’agence de renseignement israélienne, le Mossad.

L’antisémitisme augmente en ligne. Puis Elon Musk l’a surchargé.

« Il y a un public intégré qui veut nier que les Juifs sont victimes d’atrocités et favorise l’idée que les Juifs sont secrètement derrière tout », a déclaré Joel Finkelstein, directeur scientifique du CNRI.

En Ukraine et dans d’autres zones de conflit, les smartphones, associés à la rapidité des réseaux sociaux, permettent au public d’être témoin des événements en temps réel, donnant ainsi une idée de la « vérité terrain » sur des incidents lointains.

Mais les médias sociaux sont un outil de distorsion tout aussi puissant – et Internet a le pouvoir unique d’effacer et de déformer l’histoire.

Le chef des relations internationales du Hamas, Basem Naim, a faussement affirmé que le groupe « n’a tué aucun civil » lorsqu’il a attaqué Israël le 7 octobre, qualifiant cette affirmation de « propagande israélienne ». De telles fausses affirmations trouvent un public dans divers espaces en ligne.

« Donc, fondamentalement, l’attaque du Hamas était un faux drapeau pour qu’Israël occupe Gaza et tue des Palestiniens », peut-on lire dans un article récent sur le forum Reddit r/LateStageCapitalism. « Comportement attendu de la part des aspirants nazis. »

LateStageCapitalism est une communauté de militants de gauche qui se présente comme « un guichet unique pour les preuves de notre pourriture sociale, morale et idéologique ». Mais cette affirmation peut être trouvée ailleurs sur Internet, y compris dans des publications critiques à l’égard d’Israël comme Electronic Intifada et GrayZone, et dans des groupes de messagerie comme Monte’s Uncensored Truths, qui se concentraient auparavant sur les plaintes liées à la pandémie concernant les vaccins et les idées conspiratrices sur les « mondialistes ». inaugurant un soi-disant Nouvel Ordre Mondial. Les négationnistes de droite de l’Holocauste se sont également accrochés à ces affirmations.

Toutes les preuves triées sur le volet – certaines factuelles, d’autres très déformées – pour alimenter des récits trompeurs.

Les citoyens israéliens ont accusé le pays l’armée pour avoir tué accidentellement des civils israéliens alors qu’elle combattait le Hamas le 7 octobre ; l’armée l’a dit va enquêter. Mais des articles sur Electronic Intifada et Grayzone ont exagéré ces affirmations pour suggérer que la plupart des morts israéliennes ont été causées par des tirs amis et non par le Hamas.

Un article de Grayzone cite un pilote d’hélicoptère israélien décrivant ses difficultés à faire la distinction entre les civils et le Hamas le 7 octobre. déforme son témoignage, dans lequel il décrit en hébreu le dilemme de faire face à tant de terroristes, a déclaré Achiya Schatz, directeur de FakeReporter, une organisation de surveillance israélienne dédiée à la lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne.

Un article d’Electronic Intifada de novembre affirme également que « la plupart » des victimes israéliennes du 7 octobre ont été perpétrées par l’armée israélienne, basant l’histoire, en partie, sur un clip YouTube d’un homme qui se décrit comme un ancien général israélien. Le clip qualifie ces observations extérieures de « confession ».

Le directeur exécutif d’Electronic Intifada, Ali Abunimah, a déclaré dans un courriel : « Il semblerait que la portée et le succès de l’Electronic Intifada dans la démystification et la dénonciation du genre de propagande pro-israélienne régulièrement publiée par le Washington Post suscitent désormais suffisamment d’inquiétude pour que vous soyez chargé de réaliser un article à succès, dans lequel des étiquettes telles que « extrême gauche » et « anti-Israël » seront utilisées afin d’essayer de détourner vos lecteurs de nos reportages minutieux et factuels.

Les négationnistes trouvent de nouveaux alliés

Deux semaines après Après l’attaque du Hamas, le cinéaste Aharon Keshales et son épouse se promenaient samedi dans le quartier de Primrose Hill à Londres lorsqu’ils ont vu une femme déchirer des affiches d’otages sur un pont local.

Le couple, qui est israélien, a parlé à la femme, qui a déclaré qu’elle retirait les affiches parce que les personnes n’avaient pas été kidnappées par le Hamas, selon la vidéo de la rencontre examinée par The Post. Keshales a déclaré que lui et sa femme avaient dit à la femme que même le Hamas avait admis avoir pris des otages. La femme a saisi les affiches et s’est éloignée, selon la vidéo.

Keshales a déclaré que l’incident – ​​qui s’est désormais répété dans plusieurs villes, selon d’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux – l’avait perturbé.

« Tout le monde prend parti dans chaque conflit, et ce n’est pas grave. Mais imputer cela à Israël, c’est un mensonge », a-t-il déclaré. « Il est peut-être plus facile de mentir que de dire : « Vous avez ce que vous méritez ». C’est peut-être psychologiquement plus facile que de dire : « Je te déteste ».

Les influenceurs qui remettent en question l’Holocauste font également partie de ceux qui sèment le doute sur le 7 octobre.

“Malgré ce que cela peut paraître parfois, je n’ai pas vraiment de problème avec les Juifs”, a déclaré Owen Benjamin, un comédien qui embrasse les contenus d’extrême droite et antisémitesdans un article de novembre sur X. « C’est juste le récit insensé de l’Holocauste et les fausses atrocités de guerre qui nous sont imposées par Israël comme les Américains et qui ont besoin d’une répression constante », a-t-il écrit en faisant apparemment référence aux atrocités du 7 octobre.

Le conflit actuel aide également les négationnistes de l’Holocauste à trouver de nouveaux alliés potentiels : des néo-nazis sont apparus lors de rassemblements pro-palestiniens à plusieurs états, saisissant une opportunité, selon les analystes, de promouvoir des tropes antisémites. Et ils ont déployé une rhétorique conspiratrice qui séduit différents publics : Dan Hanley, qui dirige une organisation qui prétend qu’aucun terroriste musulman n’était impliqué dans les attentats du 11 septembre, a publié sur X en novembre que « la cabale sioniste Rothschild et autres étaient derrière ». les faux drapeaux du 11 septembre et du 7 octobre.

Benjamin et Hanley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les chercheurs préviennent que les théories du complot du 7 octobre pourraient suivre une trajectoire similaire à celle du négationnisme, qui était en déclin avant que les plateformes de médias sociaux ne propulsent une résurgence il y a dix ans.

L’élection de l’ancien président Donald Trump – qui a attisé les flammes du nationalisme blanc en défendant un rassemblement néo-nazi à Charlottesville – avec légèrement modéré des services technologiques comme Telegram, Discord et Gab ont donné une nouvelle vie au négationnisme, a déclaré Oren Segal, vice-président du Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation. Les plateformes grand public comme Facebook et YouTube, qui autorisé ce type de contenu dans le cadre de leurs politiques jusqu’à récemment, ont également joué un rôle.

Les plateformes ont permis aux extrémistes de présenter leurs idées à un plus grand nombre de personnes, en remplaçant les croix gammées par des mèmes Internet plus largement acceptables tels que Pepe la grenouille.

Cette nouvelle forme d’antisémitisme a conduit toute une génération de jeunes à contester l’Holocauste. Un adulte américain de moins de 30 ans sur cinq déclare être d’accord avec l’affirmation selon laquelle « l’Holocauste est un mythe ». selon un sondage YouGov/Economist réalisé au cours de la première semaine de décembre. Plus d’un cinquième estiment que l’Holocauste a été exagéré.