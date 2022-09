Le démontage vidéo du Samsung Galaxy Z Fold4 expose ses entrailles

Après son désormais classique “test de durabilité” réalisé il y a quelques jours sur le Samsung Galaxy Z Fold4, aujourd’hui le YouTuber Zack du JerryRigTout la chaîne est de retour avec la suite traditionnelle, qui est le démontage. Tout est enregistré sur vidéo pour votre plus grand plaisir et intégré ci-dessous.

Si vous aimez voir l’intérieur des téléphones plus que ce à quoi ils ressemblent à l’extérieur, ce type de vidéo est définitivement pour vous. Étant un appareil pliable, le Fold4 est encore plus intrigant qu’un combiné de type dalle habituel, et Samsung a également affirmé avoir repensé la charnière. Est-ce vrai? Voyez par vous-même dans la vidéo.

L’écran intérieur flexible du Galaxy Z Fold4 est composé de quelques couches différentes, qui sont toutes exposées pendant le démontage au détriment de l’écran qui ne fonctionne plus jamais – car il peut être acceptable de se plier dans une direction, mais il n’aime certainement pas être plié de toute autre manière. Il y a aussi une nouvelle plaque métallique sous l’ensemble d’affichage et une nouvelle découpe pour la caméra sous-écran.

Le verre de l’écran extérieur est incrusté dans un cadre métallique qui rend son retrait sans le détruire très difficile, et après avoir dévissé des dizaines de vis, tous les composants internes sont accessibles une fois les écrans partis. Les batteries sont maintenues en place avec de grandes quantités d’adhésif et il n’y a pas de languettes, ce qui rend le retrait et le remplacement de la batterie plus une corvée qu’il n’est nécessaire.

