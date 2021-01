Suite à son test de durabilité qui a révélé un étrange double protecteur d’écran, YouTuber Zach de JerryRigTout a plongé en profondeur … à l’intérieur du Galaxy S21 Ultra.

Si vous vous demandez ce qui se cache sous tout ce verre, voici votre chance de le découvrir sans détruire votre propre unité. C’est assez cher après tout, alors n’essayez certainement pas cela à la maison.

Comme vous pouvez le voir, la colle de la batterie est toujours au niveau habituel de Samsung de « preuve d’apocalypse », tandis que les modules de caméra sont, eh bien, énormes, et trois sur quatre ont également OIS. Le moteur de vibration est en haut, ce qui n’est pas une position habituelle pour une telle pièce, et le haut-parleur de l’écouteur n’est en fait pas très proche de la fente de l’écouteur. Les choses que l’on apprend en ouvrant simplement un appareil et en jetant un œil à l’intérieur!

Si vous souhaitez en savoir plus sur le comportement du S21 Ultra, ne manquez pas notre examen approfondi.