Nous avons déjà examiné le ZTE Axon 20 5G en profondeur, mais ce que nous ne faisons pas, c’est de faire levier à l’intérieur des combinés pour vous donner un aperçu littéral de leurs entrailles. D’un autre côté, c’est exactement ce que JerryRigToutLes démontages vidéo de sont pour, et aujourd’hui, la chaîne a mis en ligne exactement une telle chose concernant l’Axon 20 5G.

Rappelez-vous qu’il s’agit du premier appareil au monde disponible dans le commerce avec une caméra selfie sous-écran, qui reste cachée de la vue et ne nécessite aucune encoche disgracieuse, perforatrice ou pièce mobile. L’Axon 20 est certainement loin d’être un téléphone parfait, mais c’est une vue intéressante sur ce qui deviendra probablement la technologie grand public dans un an ou deux. Après tout, les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran n’étaient au départ que des éléments de nouveauté, et maintenant ils sont partout et les meilleurs sont pratiquement parfaits en précision et en vitesse.

Les caméras sous-écran ont encore un long chemin à parcourir en termes de qualité, si nous les jugeons uniquement sur la base des efforts de l’Axon 20, mais nous y arriverons probablement plus tôt que plus tard. Pendant que nous attendons, vous pouvez jeter un coup d’œil à la caméra selfie sous-écran de l’Axon 20, qui en soi ne semble pas très spéciale. Ce qui fait que tout fonctionne, c’est une infime partie de l’écran qui se trouve au-dessus, qui peut devenir suffisamment transparente pour permettre à la caméra de «voir» à travers. Et si vous regardez la vidéo jusqu’à la fin, vous pouvez également jeter un œil à ce que la caméra voit lorsque cela se produit.