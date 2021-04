Suite à son (in) célèbre « test de durabilité » effectué sur le Realme 8 Pro à la fin du mois dernier, Zack de la chaîne YouTube JerryRigTout est maintenant prêt à faire passer les choses au niveau supérieur. Et cela, comme vous le savez peut-être, signifie un démontage du téléphone. Sur vidéo, enregistré pour la postérité.

Il veut voir à quel point cet appareil photo de 108 MP est vraiment grand, d’autant plus qu’il s’agit d’un téléphone beaucoup moins cher qu’un produit phare, et que de si grands nombres ont été principalement vus sur des appareils haut de gamme jusqu’à présent (si nous ignorons que Xiaomi met en jamais un capteur de 108 MP dans un téléphone de milieu de gamme, bien sûr).

Si vous êtes aussi curieux et que la comparaison entre le vivaneau principal du Realme 8 Pro et celui du Samsung Galaxy Note20 Ultra ne vous dérange pas, eh bien, prenez votre pop-corn et profitez de la balade!

Parce que le dos est en plastique, il est beaucoup plus facile à enlever que s’il s’agissait de verre, car il n’y a aucun risque d’éclatement ou de rupture. Le haut-parleur n’a pas de billes de mousse à l’intérieur pour que son son semble « plus grand », mais au moins il a un filet d’étanchéité sur son ouverture. Il y a aussi un filet et un joint d’étanchéité sur le trou du micro, donc bien que le téléphone ne soit pas officiellement classé IP, il pourrait survivre à une éclaboussure ou deux.

Les deux capteurs inutiles de 2 MP à l’arrière sont presque aussi petits que le capteur d’empreintes digitales qui se trouve sous l’écran, assez drôle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Realme 8 Pro, ne manquez pas notre examen approfondi du smartphone.