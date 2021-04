Plus tôt ce mois-ci, Lenovo a officialisé le smartphone de jeu Legion Duel 2, et Zack de JerryRigTout a rapidement décidé de le soumettre à son « test de durabilité », désormais sa marque déposée. Le résultat était plutôt choquant, car le Duel 2 s’est facilement cassé en trois parties lors du test de pliage.

Aujourd’hui, Zack est de retour avec une vidéo de démontage du téléphone, dans l’espoir de voir ce qui à l’intérieur explique le claquement en morceaux. Avant d’en arriver là, cependant, la façon habituelle de pénétrer à l’intérieur s’applique – la chaleur plus la lame de rasoir.

La vitre arrière sort par tiers, ce qui n’est pas si surprenant compte tenu de la façon dont le téléphone s’est cassé. La pièce centrale semble être la plus résistante au retrait, car elle se brise en étant forcée, et en dessous, nous pouvons voir les ventilateurs.

Les boutons / déclencheurs à ultrasons sont collés dans le cadre et la batterie n’est pas une batterie mais deux. Il y a également un moteur à double vibration à l’intérieur et quelques protections mineures contre l’eau. La chambre à vapeur est parmi les plus grandes de tous les temps, aidant à garder les entrailles au frais avec les ventilateurs.