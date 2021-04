Aujourd’hui, c’est un grand jour pour la marque de smartphones orientée jeu, soutenue par Xiaomi, Black Shark. Tout d’abord, le Black Shark 4 est maintenant disponible en pré-commande dans le monde entier, à partir de seulement 499 $. Et deuxièmement, il y a une vidéo de démontage pour ceux d’entre vous qui aiment voir un téléphone de l’intérieur.

Zach de JerryRigTout initialement soumis le combiné à son test de «durabilité» la semaine dernière, et il s’est avéré que c’était le premier téléphone de jeu de l’année à ne pas se casser en deux ou trois pièces lorsqu’il était plié. Non seulement cela, mais c’est aussi le moins cher jusqu’à présent.

Mais si vous vous demandez comment cela se traduit à l’intérieur de l’appareil, cette vidéo est faite pour vous.

Pour entrer, ramollir l’adhésif est un must, mais les dos en plastique comme celui-ci sont plus faciles à enlever que lorsque le verre est utilisé. Les bits les plus intéressants sont peut-être ceux qui font fonctionner les boutons de déclenchement physiques magnétiques. On découvre également qu’il y a un haut-parleur dédié en haut, séparé de l’écouteur. Sans surprise, la batterie est composée de deux cellules, sinon elle n’atteindrait pas ces vitesses de charge rapides folles.