Apple a lancé ses écouteurs AirPods Max ultra haut de gamme (lire ultra chers) plus tôt ce mois-ci. Comme tous les autres nouveaux produits qui suscitent beaucoup d’attention (plus négatifs dans le cas des AirPods Max), les AirPods Max devaient subir une série de démontages de la part des critiques et des journalistes. L’un des premiers démontages d’AirPods Max vient de gens d’iFixit, nous donnant un premier aperçu très attendu des composants internes du premier casque circum-aural de la société basée à Cupertino.

Le démontage d’iFixit indique que les AirPods Max ne sont pas un produit facile à démonter. Le casque utilise deux pilotes dynamiques de 40 mm, deux écouteurs magnétiquement détachables, huit microphones pour la suppression du bruit et deux puces H1 – une pour chaque côté du casque. De plus, les écouteurs sont livrés avec deux cellules de batterie, encore une pour chaque côté. iFixit dit qu’il y a des joints de soudure et des fils près des batteries, mais ils n’ont pas trouvé les connecteurs pour pouvoir remplacer les batteries sur les AirPods Max. Le démontage révèle que les haut-parleurs sont protégés par une vis et que certaines parties des AirPods Max sont collées à l’aide de colle. iFixit a dû chauffer les écouteurs afin de les démonter complètement. «Ces écouteurs ne sont pas aussi faciles à démonter qu’ils le permettent (ou comme on pourrait s’y attendre avec d’autres écouteurs)», explique iFixit.

La vidéo de démontage d’iFixit révèle les composants internes des AirPods Max, tels que la puce Bluetooth, l’amplificateur audio, l’accéléromètre, etc. iFixit dit qu’il partagera un démontage plus profond des AirPods Max dans les prochains jours, une fois qu’ils auront compris comment démonter complètement les AirPods Max.

Les AirPods Max ont été lancés plus tôt ce mois-ci, le 10 décembre, à l’attention négative sur le prix des écouteurs. En Inde, les AirPods Max ont été évalués à un incroyable 59 900 Rs. C’est presque le double du prix de tout autre casque de la même gamme, comme le Sony WH-100XM4 ou le Bose Noise Cancelling Headphones 700.