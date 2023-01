Le démontage du Tecno Phantom X2 Pro nous montre de près le téléobjectif saillant

Le Tecno Phantom X2 Pro est l’un des téléphones les plus mémorables de mémoire récente grâce à son objectif téléobjectif/portrait rétractable unique. Nous nous sommes demandé à quoi ressemble le téléphone à l’intérieur et heureusement Avis PBK nous a couvert avec sa dernière vidéo de démontage.

La coque arrière en plastique est retirée après avoir retiré le plateau SIM et appliqué un peu de chaleur à l’arrière. Le retrait d’un total de 17 vis libère les caméras et nous donne un gros plan du module téléobjectif (marque 1:15 dans la vidéo). Déclipser quelques câbles supplémentaires libère la carte mère et nous permet de regarder de plus près les trois caméras arrière, le capteur de proximité et le flash LED. La face arrière abrite le chipset, la RAM et le stockage.







Démontage du Tecno Phantom X2 Pro

La batterie n’est pas livrée avec des languettes, ce qui oblige l’hôte à appliquer quelques gouttes d’alcool isopropylique autour de la cellule pour ronger l’adhésif. La vidéo montre ensuite l’ensemble haut-parleur situé en bas. Le Phantom X2 Pro obtient un score de réparabilité combiné de 4,5/10.

Pour plus de détails sur les capacités du Phantom X2 Pro, consultez notre revue écrite détaillée ici.