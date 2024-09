Le démontage du Samsung Galaxy S24 FE offre un aperçu de la chambre à vapeur supposément plus grande

Samsung a dévoilé la semaine dernière le Galaxy S24 FE. Le modèle 2024 comprend un écran plus grand (6,7″ contre 6,4″), un nouveau chipset (Exynos 2400e) avec une chambre à vapeur « 1,1 fois plus grande » et une batterie de plus grande capacité (4 700 mAh contre 4 500 mAh). Nous pouvons examiner de plus près certains de ces composants cachés dans cette vidéo de démontage.

Une fois le dos en verre retiré, la disposition est très similaire à celle du S23 FE. Un dissipateur de chaleur sur la carte mère cache l’un des changements majeurs de cette génération : une version de l’Exynos 2400, remplaçant l’Exynos 2200/Snapdragon 8 Gen 1 qui se trouvait à l’intérieur du téléphone 2023. Un film de graphite et de la pâte thermique permettent d’évacuer la chaleur.











Samsung Galaxy S24 FE : agencement • batterie • chambre à vapeur











Samsung Galaxy S23 FE : agencement • batterie • chambre à vapeur

Le retrait de davantage de composants permet à la nouvelle batterie de sortir. Il a une capacité typique de 4 700 mAh ou 17,72 Wh. Une fois la batterie retirée, ainsi que les languettes qui la maintenaient en place, nous pouvons enfin voir la chambre à vapeur. Il est « 1,1 fois plus grand », ce qui signifie essentiellement une petite augmentation de 10 %. Nous avons quelques captures d’écran des vidéos de démontage des S24 FE et S23 FE pour une comparaison côte à côte (vous pouvez utiliser le bouton Comparer).

Le nouveau S24 FE a reçu une note de réparabilité de 8,5/10, exactement la même que le S23 FE. Cela est dû à des préoccupations mineures concernant la conception globale, la facilité de remplacement de l’écran et la facilité d’approvisionnement en pièces détachées. Samsung prendra en charge le téléphone pendant 7 ans, ce qui inclut la disponibilité des composants. La série S24 n’a pas été ajoutée à la programme de service d’auto-réparation pourtant, cela se produit normalement une fois que les appareils ont atteint l’âge d’un an.

Le Samsung Galaxy S24 FE est toujours en précommande, les expéditions et les ventes ouvertes démarrent le 3 octobre (ce jeudi). Envisagez-vous d’en acquérir un ?

Source