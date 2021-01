Après que le Galaxy S21 ait été démonté en vidéo plus tôt cette semaine, PBKreviews s’est tourné vers le produit phare de la gamme S de cette année – le Galaxy S21 Ultra.

Le retrait du verre révèle que le couvercle de l’objectif de l’appareil photo est en métal, tout comme le cadre de l’appareil. Il est maintenu par un adhésif sur le panneau de verre et devrait être beaucoup plus durable que les couvercles de caméra en verre des modèles précédents de la série S. Comme il s’agit de la version internationale du S21 Ultra, il manque au téléphone les antennes mmWave qui seraient situées sur les côtés gauche et droit. Les emplacements réels pour les antennes sont cependant toujours en place.

En approfondissant le téléphone, nous pouvons voir que Samsung a utilisé beaucoup de pellicule de graphite sur les antennes NFC et la carte mère. Nous obtenons ensuite la confirmation que les trois caméras du S21 Ultra sont équipées d’une stabilisation optique de l’image.

Il est intéressant de noter que le haut-parleur supérieur n’est pas livré avec une isolation en mousse qui était présente sur le Galaxy S21, plus petit et moins cher. Contrairement au S21 standard, le câble de connecteur d’écran du S21 Ultra n’est pas détachable et est fixé à l’écran, ce qui rend le processus de remplacement de l’écran plus difficile.