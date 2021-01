Après les vidéos de démontage des Galaxy S21 et S21 Ultra, le troisième téléphone de la famille a reçu le même traitement – voici le Galaxy S21 + démonté. En train de démonter le téléphone, YouTuber PBKreivews découvert la distinction entre les modèles simples et doubles SIM.

C’est principalement dans le logiciel – tous les modèles S21 ont deux lecteurs SIM, mais dans les versions à SIM unique, l’un d’entre eux est désactivé. Il peut être possible de flasher un micrologiciel différent pour activer le deuxième lecteur. Vous aurez également besoin d’un nouveau plateau SIM, qui peut contenir deux cartes SIM.

Le Galaxy S21 + dans la vidéo est la version alimentée par Exynos et il manque d’antennes mmWave, ce qui signifie qu’il ne prend en charge que les sous-6 5G. Vous pouvez regarder le démontage du S21 pour voir une unité avec des antennes mmWave.

Passant à autre chose, le panneau arrière est en verre, contrairement au panneau en plastique S21. La bosse de la caméra en métal est collée à l’arrière afin de pouvoir être remplacée facilement.

Une solution plus difficile serait un bouton défaillant sur le côté – les câbles flexibles pour ceux-ci sont pris en sandwich entre l’écran et le cadre du téléphone, vous devez donc retirer l’écran pour les axes. De plus, (comme avec les autres Galaxys), la batterie est collée sans languettes, ce qui la rend plus difficile à extraire.