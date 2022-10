Le démontage du démontage de Google Pixel 7 montre qu’il est légèrement plus facile à réparer que le Pixel 7 Pro

Les Google Pixel 7 et 7 Pro seront mis en vente plus tard cette semaine (sur certains marchés uniquement). Alors, disons que vous en achetez un – Google vous fournira 3 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. Mais que se passe-t-il si quelque chose se casse ? La vidéo de démontage de Avis PBK examine le Pixel 7 et sa réparabilité.

Le plus petit téléphone Google a été noté 6/10 sur l’échelle de réparabilité. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que le nouvel iPhone 14 (7/10), il bat l’iPhone SE 2022 moins cher (5,5/10). Cependant, il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à l’année dernière – le Pixel 6 a également obtenu un score de 6/10. Et pour les mêmes raisons aussi.











La batterie de 4 355 mAh/16,81 Wh • L’appareil photo principal de 50 MP • Tensor G2 et 8 Go de RAM LPDDR5

Le Pixel 7 a été amarré pour avoir son port de charge USB-C soudé à la carte principale. De plus, pour accéder à la batterie, il faut retirer plusieurs couches avant de pouvoir accéder au câble flexible de la batterie (il y a des languettes, mais elles ne se détachent pas proprement).

Une chose intéressante à noter est qu’il existe un espace réservé pour une antenne mmWave. Cette saveur de 5G n’est pas largement disponible, donc seuls les téléphones vendus sur certains marchés ont une antenne installée.

Comme d’habitude, il existe plusieurs films de graphite qui guident la chaleur de divers composants dans le châssis central métallique. Un changement par rapport à l’année dernière est que Google a remplacé le tampon thermique sur l’emballage du chipset/RAM par de la pâte thermique. Le Pixel 6 avait des problèmes pour maintenir ses performances de pointe, la meilleure conductivité de la pâte devrait y contribuer.

À part cela, peu de choses ont changé par rapport à l’année dernière, comme ce fut le cas avec le Pixel 7 Pro. Ci-dessous, une vue côte à côte du Pixel 6 et du Pixel 7. Soit dit en passant, le Pixel 7 Pro a obtenu un score légèrement inférieur de 5,5/10 car il était plus difficile d’accéder à sa carte principale.









Comparaison côte à côte : Pixel 6 • Pixel 7

