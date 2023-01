Le démontage de Razer Edge révèle un ventilateur de refroidissement actif

Razer n’a pas fabriqué de smartphone depuis un moment, mais il vient de sortir un ordinateur de poche de jeu sous Android, le Razer Edge. L’appareil est construit comme un smartphone, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de démontage de Avis PBK. Seules quelques choses le distinguent, par exemple pas de caméras à l’arrière – mais il y en a une à l’avant, sur le bord long de l’écran car elle est destinée à une utilisation en paysage.

La première chose à sortir est la fente pour carte, qui est conçue pour contenir une nanoSIM et une microSD. Cet appareil particulier est le modèle Wi-Fi uniquement, il manque donc de connectivité 5G (en fait, n’importe quelle cellule). Si le jeu en ligne et le streaming de jeux en déplacement sont quelque chose que vous voulez, Verizon a commencé à vendre des versions compatibles mmWave de l’Edge la semaine dernière. Plus loin dans la vidéo, vous verrez les endroits où l’antenne mmWave était censée aller. Ce modèle ne dispose que d’une connectivité Wi-Fi 6E.









Le Snapdragon G3x Gen 1, RAM et stockage empilés ensemble • Batterie de 5 000 mAh

L’Edge a un refroidissement passif avec un film de graphite sur le panneau arrière en plastique. Cependant, il y a aussi un refroidissement actif avec des évents recouverts de mailles et un petit ventilateur caché à l’intérieur. Cela tire la chaleur du chipset à travers des coussinets thermiques, de la pâte thermique et une couche de ruban de cuivre. Il y a une chambre à vapeur de l’autre côté de la carte qui expulse la chaleur à travers l’écran.









Ventilateur de refroidissement actif sur le Razer Edge • Bande de cuivre, pâte thermique et coussinets thermiques sur le chipset

Le Razer Edge de base est livré avec 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, tous deux empilés sur le chipset G3x Gen 1. Celui-ci est au prix de 400 $ sur Razer.com. Le modèle 5G de Verizon augmente la RAM à 8 Go et ajoute une connectivité sous-6 GHz et mmWave, il commence à 10 $ par mois.

Avis PBK a donné au Razer Edge un score de réparabilité de 6,5/10. La principale plainte est la disponibilité limitée des pièces de rechange.

