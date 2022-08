Le démontage de Nothing Phone (1) révèle les entrailles de Glyph

S’il y a un appareil qui vaut la peine d’être démonté, c’est le Nothing Phone (1). Dans la vidéo la plus récente téléchargée sur JerryRigToutde YouTube, le Nothing Phone (1) reçoit le traitement de démontage après son test de rayures, de plis et de brûlures.

Le Nothing Phone (1) est un appareil unique en ce qu’il comporte tout un ensemble dédié à l’esthétique de l’appareil. La grille Glyph est composée de centaines de minuscules lumières LED individuelles. Après avoir retiré l’adhésif autour de la vitre extérieure, nous pouvons enfin voir comment le Nothing Phone (1) est maintenu ensemble.

Pour commencer, tout ce qui se trouve à l’arrière du Nothing Phone (1) est constitué de panneaux en plastique qui recouvrent toute la face arrière de l’appareil. Après avoir retiré certains de ces panneaux (dont quelques-uns n’étaient maintenus que par de l’adhésif), les autocollants du diffuseur des lampes Glyph et les vis retenant les pièces restantes, nous pouvons enfin voir l’intérieur du téléphone.

L’hôte YouTube fait l’éloge de l’utilisation de languettes adhésives, qui facilitent le remplacement d’une batterie usée. Les composants individuels tels que les lampes LED, les boutons et les ports semblent être remplaçables, mais le démontage de l’appareil implique de retirer l’adhésif du panneau arrière et de démonter l’ensemble Glyph.

