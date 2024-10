Le démontage de Meta Quest 3S d’iFixit révèle un Quest 2 « caché à l’intérieur »

Et si je vous disais que le Meta Quest 3S n’est en quelque sorte qu’un Quest 2 plus puissant avec transfert de couleurs ? « Oui, bien sûr que c’est le cas », pourrait dire quelqu’un qui a lu notre couverture, mais iFixit montre à quel point cela est vrai dans le monde. vidéo de démontage il a été publié aujourd’hui.

Mis à part les pièces héritées, iFixit a découvert que le 3S utilise deux capteurs IR pour la cartographie de la profondeur au lieu d’un seul capteur de profondeur. Cette « rare amélioration itérative par rapport au Quest 3 » a fonctionné « exceptionnellement bien dans les espaces non éclairés », écrit Mokhtari sur le blog. Et bien sûr, il utilise le même SoC Qualcomm Snapdragon XR2 que le Quest 3 et fonctionne avec les nouveaux contrôleurs Touch Plus de Meta, vendus séparément.