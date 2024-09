Le démontage de l’iPhone 16 montre un nouveau système de batterie remplaçable plus simple

Le iPhone 16 La gamme comprend quelques avancées en matière de réparabilité. Le changement matériel le plus significatif est peut-être un nouveau type d’adhésif pour batterie, qui permet un remplacement plus simple et plus sûr de la batterie une fois le cadre du téléphone retiré.

iFixit le démontre en action dans sa vidéo de démontageEn appliquant un courant électrique basse tension, l’adhésif qui maintient la batterie se détache et la batterie sort proprement du châssis du téléphone.

Les batteries des iPhone précédents sont maintenues en place par de la colle normale, destinée à être retirée au moyen de quatre languettes extensibles. Cette opération est délicate et il arrive que les languettes ne fonctionnent plus, ce qui ne laisse au technicien d’autre choix que de faire levier pour retirer la batterie à l’aide d’un outil. Si la batterie est endommagée au cours de ce processus, il existe un risque important d’incendie.

Le nouvel adhésif activé électriquement qui maintient la batterie de l’iPhone 16 évite tous ces désagréments. Il suffit de fixer des pinces crocodiles connectées à une source d’alimentation et la cellule de la batterie de l’iPhone sort d’elle-même.

Vous pouvez voir cela se produire dans la vidéo ici, qui comprend également un démontage du nouveau contrôle de caméra sophistiqué :

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont dotés de ce nouveau processus de réparation. Les batteries des 16 Pro et 16 Pro Max sont toujours dotées de languettes d’extraction, bien que leurs cellules soient désormais enfermées dans un nouveau boîtier métallique. En supposant que tout se passe bien avec les 16, vous pouvez imaginer que le nouvel adhésif électrique sera déployé sur tous les modèles d’iPhone (et peut-être sur d’autres appareils Apple) dans les années à venir.