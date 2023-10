Le démontage de l’iPhone 15 révèle un nouveau modem Snapdragon X70 5G

Shahram Mokhtari, technicien en chef du démontage chez iFixit, a tweeté des photos de la carte mère de l’iPhone 15, qui révèlent quelque chose d’intéressant : un modem Qualcomm Snapdragon X70. Il s’agit du même modem 5G que celui utilisé dans l’iPhone 15 Pro.

Ce qui rend cela intéressant, c’est que les iPhone 15 et 15 Plus utilisent les chipsets de l’iPhone 14 Pros de l’année dernière – l’Apple A16 Bionic. Cependant, ces chipsets ont ensuite été associés à l’ancien modem X65. C’est désormais A16 + X70 pour les modèles vanille et A17 + X70 pour les Pros.

Cela signifie qu’Apple n’a pas seulement récupéré une carte mère 14 Pro et l’a insérée dans un boîtier d’iPhone 15, il y a eu quelques refontes et mises à niveau sous le capot. Le modem X70 est plus économe en énergie que son prédécesseur et dispose d’un nouveau processeur AI pour des performances améliorées.

À propos, certains documents judiciaires ont fait surface en 2020 au milieu de la bataille juridique Apple-Qualcomm, qui montraient que le plan initial était d’utiliser un mélange de modems X65 et X70 pour les iPhones 2022 et 2023. Cela était censé être la fin, car Apple souhaitait passer à son modem interne.

Ce modem a rencontré plusieurs problèmes (qui peuvent être de nature juridique), de sorte que les projets de changement ont continué à être retardés. Plus tôt cette année, ils ont été officiellement suspendus alors qu’Apple a prolongé son accord avec Qualcomm jusqu’en 2026, de sorte que les trois prochaines générations d’iPhone utiliseront également des modems Snapdragon.

