Le démontage de l’iPhone 15 Pro Max sur iFixit révèle la même chose

La série iPhone 15 a reçu le traitement de démontage officiel d’iFixit et les résultats sont mitigés. Les 15 modèles Pro ont enfin reçu la conception interne mise à jour où vous pouvez désormais retirer directement la vitre arrière sans retirer l’écran au préalable. Les composants internes des modèles Pro sont toujours cachés derrière l’écran au lieu de la vitre arrière comme sur l’iPhone 15 vanille et le 15 Plus. Le grand changement avec les modèles 15 Pro est que la vitre arrière est désormais amovible, ce qui rend les réparations fissurées plus rapides et plus faciles.







iPhone 15 Pro Max

Il existe cependant une mise en garde majeure, car Apple continue d’imposer des limitations logicielles en associant des composants et des pièces spécifiques à chaque iPhone, ce qui rend les réparations par des tiers et même les échanges de composants authentiques encore plus difficiles. iFixit a récemment rétrogradé l’iPhone 14 à un score de réparabilité de 4/10 de manière rétroactive sur la limitation de couplage partiel et les modèles d’iPhone 15 obtiennent tous le même score avec un je ne recommande pas notation.

En regardant le processus plus en détail, les 15 Pro et 15 Pro Max s’ouvrent par l’avant ou l’arrière mais leurs composants internes sont cachés derrière l’écran comme tous les iPhone avant l’iPhone 14. Le gros changement avec les modèles 15 Pro est que le La vitre arrière est désormais amovible, les réparations des fissures devraient donc être plus rapides et plus faciles. Gardez à l’esprit qu’Apple associe toujours chaque verre à l’appareil correspondant, les réparations devront donc être validées via l’outil de configuration système d’Apple.

iFixit a même effectué un test de couplage entre deux unités iPhone 15 Pro Max identiques pour voir quels échanges de pièces fonctionneraient et la plupart des composants ne fonctionneraient pas ou enverraient des avertissements.

Le 15 Pro Max dispose d’une batterie de 17,1 Wh et les capteurs de la caméra principale et ultra-large semblent avoir la même taille que sur le 14 Pro Max. Nous voyons également le modem Snapdragon X70 de Qualcomm qui gère la connectivité 5G. L’iPhone 15 Pro Max utilise la mémoire SK Hynix DDR5 qui se trouve à côté du chipset A17 Pro sur la carte principale.

Vous pouvez regarder le démontage complet de l’iPhone 15 Pro Max ci-dessous.

Source