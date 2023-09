Le démontage de l’iPhone 15 Pro de YouTube montre la réparabilité

Envisagez-vous d’acheter le nouveau iPhone 15 Pro? Jetez d’abord un œil à l’intérieur. Un démontage non officiel de l’iPhone 15 Pro par Commentaires sur PBK est actuellement faire le tour. La vidéo de dix minutes montre un démontage modulaire de composants, qui correspond aux promesses d’Apple de réparations plus faciles. Pourtant, cet examen de la réparabilité relative du nouvel iPhone ne fait pas grand-chose pour relever la récente déduction de son Score de réparabilité iFixit.

Examen vidéo de la réparation du démontage de l’Apple iPhone 15 Pro

Si vous avez déjà bricolé l’intérieur d’un MacBook, l’iPhone lui ressemble. La vidéo de PBKnews commence par retirer le panneau d’affichage avant avec une ventouse et un spudger, une méthodologie introduite avec l’année dernière. iPhone14. On voit ensuite la déconnexion des câbles d’alimentation et de données, suivie du nouveau système de caméra périscopique, fixé à la carte mère uniquement par trois minuscules vis Phillips. Vous voyez également le module abritant le système de caméra frontale, la batterie, le port USB-C (adieu les câbles Lightning !) et le Taptic Engine.

Apple dévoile ses iPhone 15 et Apple Watch Series 9

PBKreviews a attribué à l’iPhone 15 Pro une note globale de réparabilité de 7/10, ce qui est correct. Le plus gros problème pour l’iPhone 15 était l’empilement général des composants internes d’Apple. Les démonter et les remonter est faisable, mais cela demande plus de concentration et une attention particulière à toutes ces petites vis que vous retirez. En comparaison, PBKreviews a donné au Pixel 7 Pro de l’année dernière un 5,5/10. Il a reçu ce score ignominieux en raison du manque de disponibilité de pièces uniques et du remplacement fastidieux de la batterie.

En parlant de disponibilité des pièces, la panne de l’iPhone 15 Pro survient juste après qu’iFixit ait réduit rétroactivement le score de réparabilité global du téléphone. iFixit a abaissé le score de sept à quatre sur 10, citant « la réalité » selon laquelle les personnes essayant de réparer leur iPhone ont signalé de nombreux obstacles. « La plupart des réparations majeures sur les iPhones modernes nécessitent l’approbation d’Apple », écrit iFixit. « Il faut acheter les pièces via leur système, puis faire valider la réparation via un système de chat. Sinon, vous vous retrouverez avec des fonctionnalités limitées ou manquantes, accompagnées d’avertissements ennuyeux.

iFixit affirme que les exigences d’Apple en matière de couplage de pièces nuisent également aux ateliers de réparation indépendants et à leur capacité à maintenir un stock de pièces supplémentaires. Apple exige l’envoi du numéro de série ou de l’IMEI d’un téléphone pour obtenir cette pièce en premier lieu. iFixit revendiqué dans un blog précédent que cette pratique « met une date d’expiration sur les iPhones ». Le site n’a pas encore démonté l’iPhone 15 et inspecté son intérieur. Il sera intéressant de voir s’il arrive aux mêmes conclusions que PBKnews ou s’il s’en tiendra à ce nouveau score grâce au programme de couplage de pièces d’Apple.