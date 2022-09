Le démontage de l’iPhone 14 d’iFixit trouve un “beau papillon”

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a évoqué le avait un nouveau design interne lors de son événement de lancement plus tôt ce mois-ci, et maintenant un démontage d’iFixit offre un aperçu de ce qui est exactement différent.

iFixit, un site Web consacré à montrer aux consommateurs comment réparer leurs propres appareils électroniques, a publié ses conclusions sur le nouvel iPhone 14 lundi, déclarant que c’est le “iPhone le plus réparable en une demi-décennie.”

Le plus grand changement, selon iFixit, est que le nouvel iPhone 14 s’ouvre à la fois à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Cela signifie que vous pouvez accéder à l’écran, ainsi que retirer la vitre arrière. iFixit a déclaré que ce changement fait de l’iPhone 14 l’un des iPhones les plus réparables depuis l’iPhone 7 de 2016, lui donnant un score de réparabilité global de 7 sur 10.

Patrick Holland de CNET a mentionné la refonte interne dans son Test de l’iPhone 14notant qu’il “aide à mieux dissiper la chaleur et permet de réparer son dos en verre plus facilement et pour moins d’argent”.

iFixit a constaté qu’il suffit de retirer deux vis et un connecteur pour accéder à la fois à la vitre arrière et à l’écran. Il a également découvert qu’Apple avait ajouté un nouveau châssis central entre les composants et l’écran. Cela aide à protéger le téléphone contre les chocs en dissipant la force à travers le cadre et la batterie, tout en épargnant les composants internes plus délicats du téléphone.

La refonte interne n’est présente que sur l’iPhone 14 et non sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max plus chers, selon iFixit.