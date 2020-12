La dernière victime du démontage des gens chez iFixit est le Mate 40 Pro de Huawei, qui a réussi un score de réparabilité de 4/10. L’accès à tous les principaux composants est relativement facile, même si le retrait de l’écran nécessite beaucoup de prudence en raison de l’énorme quantité d’adhésif utilisé autour du panneau.

Comme la plupart des démontages, celui-ci commence par chauffer le dos et ouvrir le panneau arrière. Les auteurs notent la quantité obscène d’adhésif utilisé pour garder le téléphone intact, ce qui a nécessité l’utilisation d’équipements supplémentaires. Une fois ouvert, nous pouvons immédiatement voir le flash et trois modules de caméra qui sont attachés sous le bouclier de la carte mère.





Caméras Mate 40 Pro (crédit iFixit)

Plusieurs vis Phillips et câbles de connexion viennent plus tard la batterie de 4400 mAh qui est livrée avec ses propres languettes, ce qui la rend relativement facile à retirer. Ensuite, il est temps pour la carte mère qui abrite le chipset 5nm Kirin 9000 5G aux côtés de la RAM Chengyan LPDDR 5 et de la puce de stockage Samsung UFS 3.1. Le Mate 40 Pro + et le Mate 40 RS sont notamment équipés du stockage HiSilicon SFS1.0 de Huawei au lieu de la mémoire flash Samsung vue ici.





Carte mère Mate 40 Pro (crédit iFixit)

Découvrez le démontage complet du Mate 40 Pro iFixit étape par étape ici.