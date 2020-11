Le démontage de la série Redmi Note 9 révèle les différences entre les modèles 4G et 5G

Hier a marqué l’arrivée de la série Redmi Note 9 en Chine et maintenant des experts locaux de la réparation et du démontage Technologie Aio effectué un démontage des trois modèles.

Décoller le dos révèle que le Redmi Note 9 4G et le Note 9 5G sont livrés avec des plaques en plastique tandis que le Note 9 Pro 5G utilise du verre. En regardant ci-dessous, nous constatons que le modèle 4G a son film de dissipation thermique sur sa coque arrière tandis que les modèles 5G ont le leur au-dessus des batteries. On peut également observer les connecteurs du câble d’empreintes digitales allant vers la carte mère et les antennes intégrées. Les modèles 5G ont un nombre d’antennes plus élevé, ce à quoi on pouvait s’attendre.

Nous arrivons ensuite aux caméras, le Redmi Note 9 4G contenant trois capteurs arrière séparés tandis que les versions 5G ont leurs modules maintenus ensemble sur des îlots de caméras. Le chipset et le stockage se trouvent sur le dessus de la carte mère recouverte d’une feuille de cuivre. Le retrait de la feuille nous donne une image claire des trois chipsets avec les Qualcomm assis dans les coins droits de la carte mère tandis que le Mediatek est en haut à droite.

Viennent ensuite les batteries avec le modèle 4G ayant la plus grande cellule à 6000 mAh, tandis que le Note 9 5G arrive à 5000 mAh et le Note 9 Pro 5G a une cellule de 4820 mAh. Consultez le lien source ci-dessous pour plus de détails.

La source (vidéo en chinois) | Via