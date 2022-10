Le démontage de la gamme iPhone 14 révèle un coût de production 20% plus élevé

La gamme d’iPhone 14 d’Apple est la plus chère à produire depuis des années. UN Nikkei Asie Le démontage des modèles d’iPhone 14 révèle qu’Apple a pris une partie des coûts de production, réduisant un peu ses marges bénéficiaires. Apple n’a pas augmenté les prix des nouveaux iPhones aux États-Unis et sur certains autres marchés, mais il l’a fait pour certains marchés clés, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon.

Selon Nikkei Asie, l’iPhone 14 connaît un coût de production supplémentaire d’environ 20 %, un niveau record, sur trois modèles d’iPhone 14. Niatake Kashio de Formalhaut Techno Solutions a aidé à la recherche de démontage et a constaté que le coût de l’iPhone 14 Pro Max avait augmenté de plus de 60 $.

Formalhaut a estimé que l’iPhone 14 Pro Max coûte 501 $ en composants, bien que le coût des modèles d’iPhone Pro Max se situe normalement entre 400 $ et 450 $.

Les puces A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max coûtent 110 $ chacune – ce qui Nikkei points était plus du double du coût de l’A15 Bionic. Seuls Samsung et TSMC sont capables de produire en masse des puces 4nm. Les iPhone 14 Pros disposent également de nouveaux capteurs d’appareil photo fabriqués par Sony qui sont plus grands et captent plus de lumière. Ceux-ci ont augmenté d’environ 50 %.

De plus, 32,4 % de composants supplémentaires de l’iPhone 14 proviennent de fournisseurs américains (en hausse d’environ 10 % par rapport à l’iPhone 13), ce qui augmente le coût. La quantité de composants sud-coréens a baissé de 5 points à 24,8%.

