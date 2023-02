Le démontage de Honor Magic Vs révèle la charnière à quatre composants

Honor a annoncé les Magic Vs en novembre 2022, et le pliable fera ses débuts internationaux le 27 février au MWC de Barcelone. L’entreprise a fourni une unité de pré-production au Jerry Rig Tout sur YouTube, où Zack démonte le pliable et nous parle de sa charnière innovante.

C’est la première fois que Honor fait la lumière sur la signification de sa “conception à 4 composants” qui réduit le nombre de composants de 92 à seulement 4.

Zack révèle que les éléments en magnésium sont coulés ensemble et moulés dans le cadre en plastique, ce qui rend la charnière plus durable et 62 % plus légère que le prédécesseur Magic V.

Honor a utilisé des lattes métalliques verticales pour maintenir l’écran pliable dans un plan sans aucun pli majeur, offrant également un support sur l’axe vertical, et la finesse des éléments maintient l’ensemble du composant raisonnablement léger.

Nous pouvons également voir que l’écran peut fonctionner correctement en dehors de l’assemblage, à condition qu’il ne soit pas perforé à son point faible comme l’a fait Zack.

La vidéo a également révélé que bien que Magic Vs n’ait pas d’indice IP officiel, il existe une protection contre la poussière et l’eau autour du haut-parleur, du plateau SIM et des broches de connexion de la charnière au corps du téléphone.

La batterie est divisée en deux cellules – l’une de 2 930 mAh et l’autre de 2 070 mAh, soit une capacité totale de 5 000 mAh.