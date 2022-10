Le démontage de Google Pixel 7 Pro montre que peu de choses ont changé depuis l’année dernière

Le tout nouveau Google Pixel 7 Pro est officiel après des mois de fuites et de rumeurs et YouTuber Avis PBK est là pour nous présenter de plus près ses composants internes dans sa dernière vidéo de démontage.

Le processus commence par retirer la fente SIM et appliquer de la chaleur près des côtés de l’écran pour desserrer l’adhésif. Après avoir retiré l’écran, nous arrivons au support métallique qui recouvre les composants internes. Une fois l’écran déconnecté et le couvercle retiré, nous voyons enfin la batterie de 5 000 mAh maintenue en place par beaucoup d’adhésif et nous voyons également deux tirettes soigneusement placées.

La carte principale est recouverte d’une grande feuille de film de graphite pour aider au refroidissement. Le retrait de quelques connecteurs et vis révèle l’ensemble de caméra qui abrite la caméra principale 50MP, le capteur ultra large 12MP et le module téléobjectif 48MP mis à jour avec zoom optique 5x. Quelques pas plus tard, nous découvrons le nouvel appareil photo selfie 11MP avec autofocus.

Le port de charge USB-C semble être soudé à la carte principale, ce qui rendrait les réparations assez difficiles. Le verre arrière est collé au cadre qui est encore un autre composant difficile à réparer. Pixel 7 Pro obtient un score de réparabilité de 5,5/10, ce qui est à peu près moyen.