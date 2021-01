Un nouveau démontage de l’APK de la version 7.2.203 de l’application Google Messages pour Android a révélé un texte fort suggérant que des changements seraient apportés au client SMS par défaut pour Android. Google a pris en charge la prochaine génération de SMS appelée RCS et le dernier effort a été d’offrir un cryptage de bout en bout pour le service de messagerie instantanée.

C’est peut-être en raison de cette nouvelle fonctionnalité sécurisée de Google Messages que Google pourrait empêcher l’application de fonctionner sur des «appareils non certifiés», selon un démontage de l’APK par Développeurs XDA qui a révélé une chaîne de texte, suggérant que les téléphones non certifiés pour fonctionner avec Google Mobile Services cesseront de fonctionner avec l’application Messaging.

Le 31 mars, Messages cessera de fonctionner sur les appareils non certifiés, y compris celui-ci.

Un appareil non certifié est un appareil qui exécute le système d’exploitation Android, mais qui a échoué au processus de certification de Google pour les services mobiles Google. Cela peut inclure des appareils exécutant des logiciels modifiés non officiels, des appareils Huawei non certifiés pour GMS ou même des appareils avec des chargeurs de démarrage déverrouillés. Ces appareils ne répondent pas aux exigences définies par Google pour GMS et peuvent donc compromettre la sécurité de ses services en ligne, tels que la prise en charge RCS de Google Messages.

Google n’a pas encore reconnu le changement. Compte tenu de la date du 31 mars, il semble que Google ait l’intention d’informer les utilisateurs concernés du changement une fois la notification déclenchée par une future mise à jour de l’application Android Messages.

La source