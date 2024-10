Le démocrate Ya Liu, candidat pour NC House District 21, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs sur l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The News & Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Ya Liu

District/siège : Maison Quartier 21

Comté ou comtés représentés : Se réveiller

Parti politique : Démocrate

Âge au 5 novembre 2024 : 44

Site de la campagne : yaliu4nc.com

Profession actuelle : Propriétaire d’une petite entreprise

Expérience professionnelle : J’apporte à mon travail une richesse de connaissances et une expérience diversifiée dans le monde universitaire, les organisations à but non lucratif ainsi que les secteurs public et privé. J’ai obtenu deux doctorats en sociologie et en droit, publié de nombreux articles sur la santé publique et la recherche gériatrique et travaillé comme membre du corps professoral de Duke Law pendant près d’une décennie. J’ai plaidé en faveur des infrastructures solaires dans les installations publiques et les développements privés lorsque j’étais membre du conseil municipal de Cary.

Éducation: Doctorat en sociologie et JD

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable : J’ai siégé au conseil municipal de Cary avant de rejoindre la législature de l’État. Je suis fier d’apporter le point de vue du gouvernement local à notre processus décisionnel à l’Assemblée générale.

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

La hausse du coût de la vie et l’inflation sont les plus grands défis auxquels seront confrontés les habitants de la Caroline du Nord en 2024. Les électeurs peuvent compter sur moi pour soutenir l’augmentation du salaire minimum, l’offre de crédits d’impôt aux petites entreprises, l’augmentation des salaires et des avantages sociaux des enseignants et l’accès à la propriété pour les résidents. de Caroline du Nord.

En pourcentage, quelles augmentations les fonctionnaires, le personnel scolaire et les enseignants devraient-ils recevoir dans le prochain budget de l’État ?

J’ai soutenu le budget du gouverneur Roy Cooper qui aurait augmenté les salaires de 8,5 % (pour les enseignants). Nous devons restaurer le salaire des maîtres des éducateurs de notre État et rétablir les prestations médicales des retraités.

Quelle législation soutiendriez-vous pour améliorer les transports, le logement ou les infrastructures du Triangle ? Veuillez être précis.

Je soutiendrais une loi qui financerait le transport multimodal, le logement et les infrastructures. À mesure que la région continue de croître, la pression sur nos routes, nos écoles et la demande de logements continueront de croître. Il faut le partenariat entre nos secteurs public et privé pour relever ces défis.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Je ne pense pas que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship, car nos écoles publiques ne sont toujours pas suffisamment financées. En Caroline du Nord, nous avons l’obligation constitutionnelle de financer adéquatement nos écoles publiques et d’offrir des chances égales à tous les étudiants.

Y a-t-il un point sur lequel vous n’êtes pas d’accord avec votre parti ? Quelle est votre position sur cette question ?

Je suis fier d’avoir contribué à plusieurs projets de loi bipartites, notamment le projet de loi de réforme de la Homeowner Association (HOA) (House Bill 542), le projet de loi sur l’histoire de l’AAPI (House Bill 619) et le projet de loi de la Wake County Leadership Academy (House Bill 900). .