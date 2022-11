Le démocrate Val Hoyle remporte le siège de la Chambre des États-Unis dans le 4e de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Le démocrate Val Hoyle a remporté le siège ouvert de la Chambre des États-Unis dans le 4e district du Congrès de l’Oregon, le gardant bleu après le départ à la retraite du titulaire démocrate de longue date Peter DeFazio.

Hoyle a battu le républicain Alek Skarlatos, qui faisait sa deuxième offre pour le siège.

Le district comprend les côtes sud et centrale de l’Oregon, y compris les zones rurales et conservatrices, mais aussi les villes universitaires plus peuplées et libérales d’Eugene et de Corvallis.

Hoyle a été élue commissaire du travail de l’Oregon en 2018. Elle a auparavant siégé à la State House, dont trois ans en tant que chef de la majorité.

Skarlatos, un ancien membre de la Garde nationale de l’Oregon, est devenu célèbre en 2015 pour avoir aidé à déjouer une attaque d’un homme armé lourdement armé dans un train à destination de Paris. L’action dramatique et héroïque a été transformée en un film par Clint Eastwood dans lequel Skarlatos a joué son propre rôle.

Skarlatos a perdu de peu contre DeFazio en 2020 dans la course la plus proche du district en 30 ans. Le redécoupage après le recensement de 2020 a rendu le siège plus sûr pour les démocrates.

DeFazio, le plus ancien membre du Congrès de l’Oregon, a été élu pour la première fois pour représenter le district en 1986. Les électeurs n’ont pas élu de républicain à la Chambre des États-Unis depuis 1972.

Les démocrates contrôlaient quatre des cinq sièges précédents de l’État à la Chambre des États-Unis, y compris dans le 4e district, et espèrent également revendiquer son sixième siège nouvellement créé. L’Oregon était l’un des six États à obtenir un siège après le recensement de 2020.

Jusqu’à présent, les titulaires démocrates et républicains des 1er, 2e et 3e districts du Congrès de l’Oregon ont été réélus à leurs sièges à la Chambre des États-Unis.

Les démocrates Suzanne Bonamici dans le 1er et Earl Blumenauer dans le 3e ont tenu leurs districts, qui comprennent tous deux des parties de Portland, tandis que le républicain Cliff Bentz a été réélu dans le 2e tentaculaire, qui couvre environ les deux tiers de l’État.

Les deux courses les plus disputées dans les 5e et 6e districts de l’Oregon étaient trop tôt pour être annoncées jeudi.

La républicaine Lori Chavez-DeRemer, femme d’affaires et ancienne maire de la banlieue de Portland à Happy Valley, espère faire basculer le 5e district en rouge pour la première fois depuis plus de deux décennies. Le super PAC lié aux républicains de la Chambre, le Congressional Leadership Fund, a dépensé plus de 2,7 millions de dollars pour plusieurs publicités dans le district, qui s’étend de la banlieue sud aisée de Portland à la ville centrale du haut désert de Bend et comprend les zones rurales et montagneuses entre les deux.

Le démocrate Jamie McLeod-Skinner, coordinateur de la préparation aux situations d’urgence, vise à garder le district bleu. Le candidat progressiste a évincé le titulaire modéré de sept mandats Kurt Schrader lors de la primaire du parti.

Chavez-DeRemer est l’un des deux candidats en lice pour être la première Latina de l’Oregon élue au Congrès, avec la démocrate Andrea Salinas dans le nouveau 6e district de l’État.

Le 6e comprend également des parties de la banlieue sud de Portland, ainsi que la capitale de l’État, Salem, et des zones plus rurales. Dans cette course, Salinas, un représentant de l’État et ancien membre du personnel du Congrès, affronte le républicain Mike Erickson, un homme d’affaires qui se présente au Congrès pour la troisième fois.

Claire Rush, l’Associated Press