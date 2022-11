Le démocrate remporte le poste le plus élevé aux élections du Nevada face au négationniste

RENO, Nevada (AP) – Le démocrate Cisco Aguilar a été élu secrétaire d’État du Nevada, remportant le poste électoral contre le républicain Jim Marchant, qui a poussé à la suppression des machines à voter et a affirmé que tous les gagnants du Nevada depuis 2006 avaient été “installés par l’État profond”. cabale.”

La perte de Marchant marque la dernière défaite des théoriciens du complot électoral qui cherchaient à prendre le contrôle des élections dans des États compétitifs. Marchant a organisé une coalition de 17 candidats républicains de ce type pour les élections de 2022, et tous ont perdu leurs courses sauf deux – Diego Morales, qui a été élu secrétaire d’État dans l’Indiana, et Kari Lake, dont le concours pour le poste de gouverneur de l’Arizona est resté trop proche pour être appelé.

Marchant, Mark Finchem – un législateur de l’État de l’Arizona qui a assisté aux manifestations du 6 janvier – et Kristina Karamo du Michigan étaient les candidats les plus éminents au poste de secrétaire d’État, car ils ont sollicité le bureau pour superviser le vote dans trois des six États swing qui ont décidé du vainqueur du 2020 élections présidentielles. Leurs offres ont attiré des millions de dollars de dépenses extérieures de la part des démocrates et de leurs alliés sur des publicités avertissant les électeurs à leur sujet. En revanche, l’appareil du Parti républicain qui soutient normalement les secrétaires d’État n’a soutenu aucun théoricien du complot électoral et a levé des sommes d’argent dérisoires.

“Leurs candidats ont montré aux électeurs qui ils étaient et les électeurs les ont rejetés”, a déclaré Ellen Kurz, une stratège démocrate dont le groupe iVote a dépensé 15 millions de dollars contre les théoriciens du complot. “Les électeurs ont sauvé la démocratie.”

Au Nevada, Aguilar s’est engagé à ajouter des protections aux agents électoraux et à restaurer la confiance du public dans les élections qui a été endommagée par de fausses allégations de fraude électorale, y compris par son adversaire qui a nié les élections. Il remplacera Barbara Cegavske, la seule républicaine actuelle élue à l’échelle de l’État et l’un des critiques les plus virulents du GOP des théories du complot qui ont alimenté une méfiance infondée envers les machines à voter.

“Nous devons continuer à rejeter l’extrémisme et ceux qui menacent notre démocratie”, a déclaré Aguilar, le premier Latino élu à ce poste, dans un communiqué de campagne déclarant la victoire vendredi.

Marchant a perdu alors même que le candidat du GOP au poste de gouverneur a gagné, dans le cadre d’un schéma de négationnistes électoraux derrière le reste de leur ticket, y compris au Minnesota, au Nouveau-Mexique et en Pennsylvanie.

Cegavske a supervisé les élections au Nevada depuis 2014 et a confirmé à plusieurs reprises que les résultats étaient fiables et exacts malgré les attaques de l’ancien président Donald Trump et d’autres républicains – qui ont conduit l’État partie à la censurer. Son enquête n’a trouvé aucune preuve crédible de fraude électorale généralisée au Nevada en 2020.

En plus de diriger les élections de l’État, le secrétaire d’État du Nevada gère également le dossier de financement de la campagne de l’État, les licences commerciales et les notaires.

Le vote a changé au Nevada au cours des quatre dernières années, car la législature contrôlée par les démocrates a mis en œuvre des changements en réponse à la pandémie de COVID-19, notamment l’envoi de bulletins de vote par correspondance à chaque électeur, ce qui a été rendu permanent.

Aguilar a déclaré dans une interview début novembre que l’une de ses premières priorités au pouvoir serait de faire du harcèlement des travailleurs électoraux et des bénévoles un crime.

Aguilar a passé huit ans à la Nevada Athletic Commission et a travaillé comme conseiller juridique pour le chancelier de l’enseignement supérieur du Nevada Jim Rodgers et pour Agassi Graf, une société de gestion dirigée par les stars du tennis mariées Andre Agassi et Steffi Graf.

Marchant, un ancien membre de l’Assemblée de l’État et candidat au Congrès, n’était pas le seul négationniste des élections républicaines sur le bulletin de vote du Nevada. Le candidat au Sénat américain Adam Laxalt a coprésidé la campagne de réélection de Trump au Nevada et a mené des contestations judiciaires infructueuses pour annuler les résultats de l’État en 2020.

Comme de nombreux théoriciens du complot électoral, Marchant a évité les pièges d’une campagne typique, organisant peu d’événements publics ouverts aux journalistes. Marchant et ses collègues négationnistes ont été soutenus par des hommes d’affaires aux poches profondes qui ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour des groupes de base, des films de style documentaire et d’autres médias poussant la théorie selon laquelle les élections de 2020 ont été volées à Trump.

“Ces gars ont cette infrastructure, c’est ainsi qu’ils communiquent et ils ne pensaient pas avoir besoin d’une structure de campagne”, a déclaré Kim Rogers, directeur exécutif de l’Association démocratique des secrétaires d’État, qui a dépensé beaucoup contre Marchant et d’autres candidats négationnistes.

Marchant a voyagé à travers le Nevada rural et rouge foncé, répandant des théories du complot et poussant les commissions de comté à demander le décompte manuel des bulletins de vote aux greffiers locaux qui administrent les élections.

Le comté de Nye, avec 34 000 électeurs inscrits, a commencé la méthode plus lente et moins fiable de comptage manuel des votes aux côtés des tabulateurs et a ouvertement flotté en utilisant un comptage manuel comme principale méthode de tabulation dans les cycles futurs. Le comté d’Esmeralda, avec un peu plus de 600 électeurs inscrits, a utilisé le comptage manuel pour certifier ses principaux résultats en juin, tandis que les responsables d’autres comtés ont exprimé leur soutien au comptage manuel.

Aguilar a déclaré qu’il respecterait les «décisions locales» si les comtés lui présentaient des plans pour compter les bulletins de vote à la main, tout en s’assurant que le processus est légal. Il a déclaré qu’une grande partie de son travail consistera à rétablir la confiance dans les élections.

« Ça va être d’avoir des conversations inconfortables. Il va falloir beaucoup écouter », a-t-il déclaré.

___

Riccardi a rapporté de Las Vegas. Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter : @gabestern326

___

Gabe Stern et Nicholas Riccardi, Associated Press