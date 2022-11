Le démocrate remporte le poste électoral en Arizona contre le complotiste du GOP

PHOENIX (AP) – Le démocrate Adrian Fontes a remporté vendredi le plus haut poste électoral en Arizona, battant un rival républicain qui a assisté au rassemblement du 6 janvier qui a précédé la violente attaque contre le Capitole américain et qui a déclaré qu’il n’aurait pas certifié la victoire du démocrate Joe Biden. dans l’état.

Fontes, qui supervisait autrefois certaines parties du système électoral dans le comté le plus peuplé d’Arizona, avait déclaré que le républicain Mark Finchem représentait un danger pour la démocratie s’il avait gagné. Le secrétaire d’État, en collaboration avec le gouverneur et le procureur général, dispose d’un large pouvoir pour réécrire les règles électorales de l’État et joue un rôle dans la certification des résultats.

Finchem était devenu l’un des républicains les plus en vue aux postes de secrétaire d’État dans tout le pays, affirmant à tort que Biden n’avait pas été élu légitimement. Il avait plaidé pour des changements importants aux élections de l’Arizona après que Biden ait remporté l’État en 2020 et ait été approuvé par Trump.

Après avoir remporté les élections primaires de l’État en août, Finchem a déclaré qu’il souhaitait rétablir l’état de droit lors des élections dans l’État, déclarant : “En ce moment, nous avons l’anarchie”.

Il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de 2020, y compris en Arizona, où les examens du vote ont confirmé la courte victoire de Biden.

Il s’est joint à Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur, dans un procès visant à se débarrasser des machines qui comptabilisent les votes pour les élections de mi-mandat et à remplacer ce processus par un décompte manuel de tous les bulletins de vote de l’État. Les experts électoraux affirment que le décompte complet des mains peut être extrêmement lent, sujet à l’erreur humaine et n’est pas aussi précis que le décompte des machines.

Le procès a allégué que les machines de comptage des votes utilisées en Arizona ne sont pas fiables, une affirmation pour laquelle il n’y a aucune preuve. Ils font appel de la décision d’un juge fédéral de rejeter leur action en justice.

Fontes est un ancien procureur de la Marine et local qui a misé sa campagne sur des promesses de protection des droits de vote. Il a perdu son siège de flûte à bec du comté de Maricopa après un mandat chez un républicain en 2020.

La course au secrétaire d’État de l’Arizona était l’une des nombreuses à travers le pays à présenter des candidats républicains qui ont poussé diverses théories du complot électoral pour promouvoir la fausse affirmation selon laquelle l’ancien président Donald Trump a été escroqué lors de sa réélection. Beaucoup de ces candidats ont fini par perdre, y compris ceux du Michigan et du Nouveau-Mexique, bien que plusieurs aient remporté les postes dans des États fortement républicains.

The Associated Press