Le démocrate remporte la course au Sénat américain au Nevada, préservant la majorité du parti à la chambre

Les démocrates ont gardé le contrôle du Sénat américain samedi soir, repoussant les efforts républicains pour reprendre la chambre et rendant plus difficile pour eux de contrecarrer l’agenda du président Joe Biden.

Le sort de la Chambre des représentants était encore incertain alors que les républicains luttaient pour y rassembler une faible majorité.

La victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto sur le challenger républicain Adam Laxalt au Nevada a donné aux démocrates les 50 sièges dont ils avaient besoin pour garder le contrôle au Sénat. Sa victoire reflète la force surprenante des démocrates à travers les États-Unis lors des élections de mi-mandat de mardi.

Cherchant à être réélue dans un État en difficulté économique qui a certains des prix de l’essence les plus élevés du pays, Cortez Masto était considérée comme le membre le plus vulnérable du Sénat, ajoutant à la frustration des républicains, qui étaient convaincus qu’elle pouvait être vaincue.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a revendiqué la victoire samedi soir en tweetant : “Votre majorité démocrate au Sénat !”

Alors que les républicains de MAGA attisaient la peur et la division : Les démocrates du Sénat parlaient de la manière dont nous travaillions pour résoudre les problèmes qui importaient le plus aux gens. —@SenSchumer

Les résultats du Nevada étant maintenant décidés, la Géorgie est le seul État où les deux parties sont toujours en compétition pour un siège au Sénat. Le sénateur sortant démocrate Raphael Warnock affronte le challenger républicain Herschel Walker lors d’un second tour le 6 décembre. La course au Sénat de l’Alaska est passée au vote par choix classé, bien que le siège reste entre les mains des républicains.

Le contrôle démocratique du Sénat garantit un processus plus fluide pour les nominations au cabinet de Biden et les choix judiciaires, y compris ceux pour les ouvertures potentielles de la Cour suprême. Le parti gardera également le contrôle des comités et aura le pouvoir de mener des enquêtes ou de surveiller l’administration Biden, et pourra rejeter la législation envoyée par la Chambre si les républicains gagnent cette chambre.

Si les démocrates parviennent à remporter une victoire à la Chambre, cela signifierait un contrôle total du Congrès pour les démocrates – et une autre chance de faire avancer les priorités de Biden, qui, selon lui, incluent la codification des droits à l’avortement. Le parti n’a toujours pas les 60 voix au Sénat nécessaires pour proposer de nombreux types de modifications législatives majeures.

Le combat du Sénat avait reposé sur une poignée de sièges profondément disputés. Les deux partis ont dépensé des dizaines de millions de dollars en Pennsylvanie, en Arizona, au Nevada et en Géorgie, les principaux champs de bataille où les démocrates avaient espéré que la décision des républicains de nommer des candidats non testés – dont beaucoup soutenus par l’ancien président Donald Trump – les aiderait à défier les vents contraires nationaux.

REGARDER | Les républicains blâment Trump pour les résultats à mi-parcours : Les républicains reprochent à Trump l’absence de “vague rouge” à mi-parcours Alors que le contrôle du Congrès américain est toujours en jeu quelques jours après les élections de mi-mandat de cette semaine, de nombreux républicains déçus rejettent la faute sur l’ancien président Donald Trump.

Les démocrates ont remporté une grande victoire en Pennsylvanie, où le lieutenant-gouverneur John Fetterman a battu le célèbre chirurgien cardiaque Dr Mehmet Oz, qui a été approuvé par Trump, pour décrocher un siège actuellement détenu par un républicain. Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, a été réélu par environ cinq points de pourcentage.

État swing étroitement divisé, le Nevada est l’un des plus diversifiés sur le plan racial du pays, un État ouvrier dont les habitants ont été particulièrement touchés par l’inflation et d’autres troubles économiques. Environ les trois quarts des électeurs du Nevada ont déclaré que le pays se dirigeait dans la mauvaise direction, et environ la moitié ont qualifié l’économie de problème le plus important auquel le pays était confronté, selon AP VoteCast, une enquête auprès de 2 100 électeurs de l’État.

À l’approche des élections de mi-mandat, les républicains se sont concentrés sans relâche sur l’économie, une préoccupation majeure pour de nombreux électeurs dans un contexte d’inflation tenace et de prix élevés de l’essence et des denrées alimentaires. Le Parti républicain a également frappé les démocrates contre la criminalité, un message qui a parfois exagéré la menace mais qui a néanmoins exploité l’anxiété, en particulier parmi les électeurs de banlieue qui se sont détournés du parti en 2018 et 2020. Et ils ont mis en évidence les passages frontaliers illégaux, accusant Biden et d’autres démocrates. de ne pas avoir protégé le pays.

Samedi, un travailleur électoral inspecte un bulletin de vote par correspondance dans la salle de dépouillement du département des élections du comté de Clark, dans le nord de Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Associated Press)

Mais les démocrates ont été encouragés par les électeurs mécontents de la décision de la Cour suprême de juin annulant le droit constitutionnel à l’avortement. Ils ont également dépeint les républicains comme trop extrêmes et comme une menace pour la démocratie, à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis et des fausses affirmations de Trump – répétées par de nombreux candidats républicains – selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées.

À l’échelle nationale, VoteCast a montré que 7 électeurs sur 10 ont déclaré que la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade était un facteur important dans leurs décisions à mi-mandat. Cela a également montré que le renversement était largement impopulaire. Et environ six sur 10 ont déclaré être favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

La moitié des électeurs ont déclaré que l’inflation avait joué un rôle important dans leur vote, tandis que 44 % ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation.

REGARDER | Plusieurs États votent pour protéger l’avortement : Le Vermont, le Michigan et la Californie votent pour protéger le droit à l’avortement Les électeurs ont inscrit le droit à l’avortement dans la constitution de leurs États par le biais de mesures électorales dans le Vermont, le Michigan et la Californie. (Résultats à 1h10) Les bulletins de vote sur l’avortement dans le Montana et le Kentucky étaient trop proches pour être annoncés mercredi matin.

Au-delà du Congrès, les démocrates ont remporté des courses de gouverneurs clés dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie – des champs de bataille essentiels à la victoire de Biden en 2020 sur Trump. Les républicains, cependant, détenaient des manoirs de gouverneurs en Floride, au Texas et en Géorgie – un autre État du champ de bataille que Biden a remporté de justesse il y a deux ans.

Bien que les mi-mandat n’aient pas réussi à livrer des ébats républicains, Trump reste un facteur majeur dans le parti national et prévoit d’annoncer sa troisième candidature à la présidence mardi dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride – mettant en place une revanche potentielle pour la Maison Blanche avec Biden.