Le démocrate rejette la campagne de Lindsey Graham en faveur de la guerre en Iran : « cela semble machiste »

Le représentant démocrate Mikie Sherrill a rejeté les appels de républicains comme le sénateur Lindsey Graham en faveur d’une guerre avec l’Iran, affirmant que cela “semble machiste”.

Sherrill est apparue sur CNN ce matin et a parlé des milices soutenues par l’Iran et du travail qu’elles ont accompli pour déstabiliser la région du Moyen-Orient.

“Beaucoup de ces groupes ne sont pas en contact direct, mais tentent néanmoins de déstabiliser la région et veulent entraîner les Etats-Unis dans ce conflit”, a déclaré le représentant du New Jersey.

“Je pense que nous devons être très prudents ici. Bien sûr, cela fait du bien, c’est machiste de dire que nous allons détruire nos ennemis, mais à l’heure actuelle, ce que les États-Unis font souvent de mieux, ce n’est pas simplement de se réduire de moitié. -armons-nous, mais plutôt rassemblons nos alliés… et faisons reculer ceux qui voudraient créer cette instabilité”, a-t-elle déclaré.

Au cours du week-end, Graham et d’autres législateurs ont appelé à une réponse directe aux milices soutenues par l’Iran qui ont mené une attaque contre les troupes américaines en Jordanie, faisant trois morts et des dizaines de blessés.

La sénatrice Lindsey Graham au Capitole des États-Unis le 7 décembre 2023, à Washington, DC. La représentante Mikie Sherrill a rejeté les appels de Graham à attaquer l’Iran, les qualifiant de discours « machistes ».

“La seule chose que le régime iranien comprend, c’est la force. Jusqu’à ce qu’il paie le prix de ses infrastructures et de son personnel, les attaques contre les troupes américaines continueront”, a déclaré le sénateur de Caroline du Sud dans un message sur X, anciennement Twitter. ” Frappez l’Iran maintenant. Frappez-les fort. “

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Graham par e-mail pour commenter.

Le président Joe Biden et le ministère américain de la Défense avaient précédemment confirmé l’attaque contre les troupes américaines, affirmant qu’elle provenait d’une milice financée et soutenue par l’Iran. Au milieu de la guerre entre Israël et les militants du Hamas, les tensions au Moyen-Orient restent vives. Reuters a rapporté qu’il y a eu plus de 100 attaques contre les troupes américaines par des groupes soutenus par l’Iran au cours des dernières semaines.

“Nous nous efforcerons d’être dignes de leur honneur et de leur valeur. Nous poursuivrons leur engagement à lutter contre le terrorisme. Et n’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”, a déclaré Biden. une déclaration suite aux attentats.

Graham n’était pas le seul législateur à appeler à une réponse ferme à l’égard de l’Iran. Le sénateur républicain John Cornyn du Texas a écrit « Ciblez Téhéran » sur X.

Le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, a déclaré : « La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre les forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient. Autrement, Joe Biden sera confirmé comme un lâche indigne d’être commandant en chef. “.

