Le démocrate Raphael Warnock vient de remporter le second tour des élections spéciales du Sénat en Géorgie – et est entré dans l’histoire

Le révérend Raphael Warnock a remporté un siège en Géorgie au Sénat américain. | Michael M. Santiago / Getty Images

La victoire de Warnock en Géorgie est un coup dur pour les républicains.

Le révérend démocrate Raphael Warnock a remporté un siège au Sénat américain en Géorgie, battant le sénateur républicain Kelly Loeffler lors de l’une des élections cruciales du 5 janvier.

La victoire de Warnock est historique; il est le premier sénateur noir à être élu en Géorgie, qui a combattu aux côtés de la Confédération pendant la guerre civile américaine. Warnock est le 11e candidat noir jamais élu au Sénat, et il sera l’un des trois seuls sénateurs noirs du Congrès actuel avec le sénateur Cory Booker (D-NJ) et Tim Scott (R-SC).

«La Géorgie est l’État d’origine de Martin Luther King Jr.», a déclaré Warnock à Vox dans une interview cet automne. «Cela a longtemps été la pointe de la lance du changement en Amérique. Et je pense qu’à travers ce mouvement que nous construisons, ce sera à nouveau un axe central de ce changement.

La victoire de Warnock signifie un changement radical potentiel dans la politique géorgienne. Cela survient quelques mois après que le président élu Joe Biden soit devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle à remporter la Géorgie depuis 1992. Les démocrates de la Chambre ont également inversé leur seul district tenu par le GOP de 2020 dans le septième district du Congrès de Géorgie, dans la banlieue d’Atlanta.

L’autre course au second tour du Sénat entre le sénateur républicain David Perdue et le démocrate Jon Ossoff n’a pas encore été déclenchée.

Cet État autrefois résolument conservateur a connu un immense changement démographique ces dernières années, mais a également vu un parti démocrate de plus en plus organisé. Les démocrates peuvent remercier les groupes de droits de vote visant à attirer en masse les électeurs de couleur pour la victoire de Warnock, qui était alimenté par des électeurs non blancs.

«Nous avons frappé à notre 2 millionième porte hier, nous avons passé 5 millions d’appels téléphoniques, 3 millions de SMS aux électeurs géorgiens», a déclaré Nsé ​​Ufot, PDG du groupe de droits de vote New Georgia Project, à Vox. «Nous avons tous été surpris des résultats des élections de novembre, et je maintiens que la Géorgie est un État du champ de bataille.»

Ce que la victoire de Warnock signifie pour le contrôle du Sénat et l’agenda de Biden

Le président élu Joe Biden a remporté la présidence le 3 novembre, mais il n’a pas beaucoup de chance de réaliser le programme audacieux qu’il a proposé sans l’adhésion du Congrès.

Biden entre en fonction face à de multiples crises: la pandémie de Covid-19 s’aggrave aux États-Unis alors même que les vaccins commencent à être livrés à travers le pays, et des millions de personnes sont toujours sans travail en raison de licenciements liés aux coronavirus. Après des mois d’impasse partisane, le Congrès a réussi à adopter un plan de secours économique de 900 milliards de dollars avant la nouvelle année. Biden a déclaré qu’il souhaitait plus de relance économique, mais la question de savoir si un futur paquet peut être adopté dépendra en grande partie du parti qui contrôle le Sénat.

Les démocrates devront affronter les républicains du Sénat quoi qu’il arrive. Gagner les deux sièges en Géorgie donnerait aux démocrates 50 sièges au Sénat, plus le vice-président élu Kamala Harris servant de point de départ crucial pour les votes à la majorité simple. (Pour être clair, l’autre race de Géorgie n’a pas encore été appelée, donc nous ne savons toujours pas quel parti contrôlera le Sénat).

Le hic, c’est que la plupart des projets de loi doivent dégager une supermajorité de 60 voix au Sénat. Par conséquent, même si les démocrates contrôlent le Sénat, ils ont encore besoin d’environ 10 votes républicains pour faire avancer les choses – à moins qu’ils ne votent pour éliminer l’obstruction systématique et ne modifient les règles du Sénat en un vote à la majorité simple pour la législation. Un certain nombre de démocrates, y compris le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, s’y opposent fermement.

La victoire de Warnock signifie que les démocrates devront gagner moins de sénateurs républicains pour faire un travail de base; ils ont maintenant un vote plus fiable sur les fonctions de routine mais importantes du Sénat, telles que la confirmation du cabinet de Biden ou des candidats à la justice.

La victoire de Warnock en Géorgie rapproche les démocrates de la gouvernabilité.