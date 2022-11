Le démocrate Pat Ryan réélu au Congrès à New York

ALBANY, NY (AP) – Le représentant américain Pat Ryan, un démocrate, a remporté un mandat complet représentant une partie de la vallée de l’Hudson à New York en battant le républicain Colin Schmitt.

Avec sa victoire, Ryan devient l’un des rares démocrates de la banlieue de New York à avoir résisté aux opposants républicains lors des élections de mi-mandat.

Le démocrate a d’abord remporté un siège au Congrès en août lors d’une élection spéciale pour terminer le mandat de l’ancien représentant américain Antonio Delgado, qui a démissionné pour devenir lieutenant-gouverneur de New York.

Son concours avec Schmitt a eu lieu dans un autre district du Congrès où il a dû se présenter à un nouveau groupe d’électeurs potentiels.

Schmitt, un membre de l’Assemblée de l’État pour le deuxième mandat, a concédé la course mercredi.

Ryan, l’ancien dirigeant du comté d’Ulster, a mené une campagne acharnée sur le droit à l’avortement et les démocrates espéraient que sa victoire estivale aux élections spéciales serait un signe avant-coureur de plus de victoires dans les banlieues.

Mais les républicains ont fait bonne figure à New York, balayant les quatre districts du Congrès de Long Island et évinçant le représentant américain Sean Patrick Maloney, un démocrate dont le district aurait attenant à celui de Ryan.

